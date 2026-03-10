Israel ordena una nueva evacuación en el sur del Líbano tras ataques contra instalaciones de Hezbollah
El ejército israelí pidió a los residentes del sur libanés que se trasladen al norte del río Litani mientras continúan los ataques contra objetivos asociados a Hezbollah. Organismos internacionales cuestionaron el alcance de las órdenes de evacuación y advirtieron sobre el impacto en la población civil.
Israel emitió una nueva orden de evacuación dirigida a los habitantes del sur del Líbano
Israel emitió una nueva orden de evacuación dirigida a los habitantes del sur del Líbano en medio de una nueva escalada de hostilidades con el movimiento chiita Hezbollah. La advertencia se produjo después de una serie de bombardeos israelíes contra instalaciones que, según el ejército de ese país, están vinculadas a una institución financiera asociada al grupo armado.
Ataques a instalaciones vinculadas a Hezbollah
De acuerdo con las autoridades militares israelíes, aviones de la fuerza aérea lanzaron ataques contra “activos e instalaciones de almacenamiento” pertenecientes a la Asociación Al-Qard Al-Hassan, una organización que Israel considera vinculada a Hezbollah y que opera como entidad financiera dentro del territorio libanés.
Aviones de la fuerza aérea lanzaron ataques contra “activos e instalaciones de almacenamiento”
Las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen que estas instalaciones cumplen un rol clave en el financiamiento y la logística del grupo armado. Por ese motivo, indicaron que los ataques estuvieron dirigidos a infraestructura que, según sus evaluaciones, podría ser utilizada para respaldar actividades militares.
Tras esos bombardeos, el portavoz en lengua árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, difundió el martes una advertencia pública dirigida a los residentes del sur del Líbano. En el mensaje instó a la población civil a abandonar la zona y trasladarse hacia el norte del río Litani, señalando que se estaban produciendo “incursiones” militares en distintos sectores cercanos a la frontera.
El río Litani, que atraviesa el sur del Líbano de este a oeste antes de desembocar en el mar Mediterráneo, suele ser mencionado en este tipo de advertencias por su relevancia geográfica y estratégica dentro del conflicto entre Israel y Hezbollah. Las autoridades israelíes consideran esa área como un espacio donde el grupo armado mantiene presencia y estructuras operativas.
Las órdenes de evacuación se difundieron a través de redes sociales y medios de comunicación, y forman parte de una estrategia que Israel ha utilizado en distintos momentos del conflicto para advertir a la población civil antes de operaciones militares.
La advertencia se produjo después de una serie de bombardeos israelíes
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Las órdenes de evacuación generaron cuestionamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos. La organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por el alcance de las advertencias emitidas por Israel y por su impacto en la población civil.
Según la organización, las “órdenes de evacuación masiva excesivamente amplias” no constituyen por sí mismas una garantía efectiva de protección para los civiles que viven en las zonas afectadas. Además, señalaron que este tipo de advertencias no habilitan automáticamente a considerar esos territorios como zonas de combate sin restricciones.
Amnistía Internacional sostuvo que el derecho internacional humanitario exige que las partes en conflicto adopten todas las medidas posibles para proteger a la población civil y evitar daños innecesarios. En ese sentido, advirtió que los desplazamientos masivos pueden generar situaciones de vulnerabilidad para miles de personas que deben abandonar sus hogares en poco tiempo.
Las organizaciones humanitarias también señalaron que muchas comunidades del sur del Líbano enfrentan dificultades para trasladarse debido a la falta de recursos, a la destrucción de infraestructura o al temor de quedar atrapadas en medio de los enfrentamientos.
En contextos de conflicto armado, el desplazamiento de población suele provocar además presión sobre otras ciudades o regiones que reciben a quienes huyen de las zonas más expuestas a los combates.
Continuidad de los enfrentamientos
En paralelo con las advertencias de evacuación, el movimiento Hezbollah informó que lanzó varios cohetes hacia el norte de Israel durante la madrugada del martes. Según el grupo, el ataque ocurrió poco después de la medianoche y formó parte de sus acciones militares contra posiciones israelíes.
El grupo armado también aseguró haber atacado una “concentración de soldados y vehículos” de las fuerzas israelíes en la localidad fronteriza de Markaba, situada en el sur del Líbano.
Estos intercambios de fuego reflejan la persistencia de los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre ambos territorios, una zona que desde hace décadas es escenario de tensiones recurrentes.
La frontera entre Israel y el Líbano ha sido históricamente un punto de fricción, especialmente desde la guerra de 2006 entre el ejército israelí y Hezbollah. Desde entonces, la región permanece bajo vigilancia de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), una misión de paz desplegada para supervisar el cese de hostilidades y acompañar a las autoridades libanesas en el control de la zona.
Sin embargo, los episodios de violencia han continuado de manera intermitente, especialmente en momentos de mayor tensión regional. Analistas internacionales señalan que cualquier escalada en esa frontera puede tener repercusiones más amplias en Medio Oriente, dada la compleja red de alianzas y rivalidades que involucra a distintos actores de la región.
Mientras tanto, la población civil del sur del Líbano sigue enfrentando un escenario marcado por la incertidumbre y el riesgo de nuevos enfrentamientos. Las autoridades locales y organizaciones humanitarias continúan monitoreando la situación para evaluar el impacto de las operaciones militares y las posibles necesidades de asistencia para quienes deban desplazarse hacia zonas más seguras del país.