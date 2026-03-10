Escalada del conflicto

Israel ordena una nueva evacuación en el sur del Líbano tras ataques contra instalaciones de Hezbollah

El ejército israelí pidió a los residentes del sur libanés que se trasladen al norte del río Litani mientras continúan los ataques contra objetivos asociados a Hezbollah. Organismos internacionales cuestionaron el alcance de las órdenes de evacuación y advirtieron sobre el impacto en la población civil.