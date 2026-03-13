Milei arribó a Madrid para participar por un foro económico liberal

El presidente argentino, Javier Milei, aterrizó en Madrid pasado en la tarde española y tiene previsto una serie de encuentros no oficiales con economistas liberales y participar en el "Madrid Economic Forum", evento del que ya participó en 2025.
No tiene pautada reuniones con funcionarios del gobierno español. Está acompañado por el Canciller Quirno. El presidente argentino será el orador central este sábado.
El presidente argentino, Javier Milei, aterrizó en Madrid pasado en la tarde española y tiene previsto una serie de encuentros no oficiales con economistas liberales y participar en el "Madrid Economic Forum", evento del que ya participó en 2025.
Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el Presidente ingresó al hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana, a unas pocas cuadras del estadio Santiago Bernabéu. El Presidente se bajó de un Mercedes Benz con un abrigo negro largo, escoltado por la Policía Nacional, asegura La Nación.
El mandatario argentino será la estrella del foro con agenda antiwoke para un auditorio acostumbrado a insultar al presidente Pedro Sánchez. Será una visita no oficial, sin contactos con el gobierno ni con la realeza y tampoco con los ejecutivos de las principales empresas españolas.
La primera reunión pactada para Milei, será a primera hora del sábado con Santiago Abascal, líder de VOX, el partido de la ultraderecha española que está en pleno ascenso después de los buenos resultados en las elecciones regionales. El encuentro entre los líderes está previsto para mañana a las 10 (6 de la mañana en la Argentina).
Una hora más tarde, el Presidente recibirá a Jesús Huerta de Soto, el economista libertario que considera uno de sus maestros.
Si bien no se informó, el mandatario argentino podría mantener un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien tuvo una reunión en Casa Rosada en enero.
Milei cerrará este sábado a las 20.15 (16.15 de la Argentina) el Madrid Economic Forum. Se espera que, como ocurrió el año pasado, unas 10.000 personas se congreguen en el Palacio de Vistalegre para escucharlo.
El evento comenzará por la mañana con una exposición sobre “Constitución libertaria” y después habrá un debate sobre “La Argentina de Milei” que contará con la presencia del economista Juan Ramón Rallo, amigo del Presidente.
En la agenda, la propuesta tiene una ponencia para hablar sobre la familia y otra que se titula “Violencia liberal de género”. Se hablará también de la política migratoria de Sánchez, otro de los temas más polémicos que impulsa la ultraderecha en España.
Milei cerrará el evento y, sobre el escenario, le entregarán el premio Ludwing von Misses, inspirado en uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía.