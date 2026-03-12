Casa Rosada en acción

Los Milei apuran las nuevas reformas y potencian a los libertarios puros en su estructura

La Libertad Avanza busca instalar su agenda legislativa 2026, y en esa línea reformista, promueve fuertes cambios en el Poder Judicial. Asimismo, en Balcarce 50 se profundiza el reformateo del mapa del poder en la administración central.