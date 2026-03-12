Los Milei apuran las nuevas reformas y potencian a los libertarios puros en su estructura
La Libertad Avanza busca instalar su agenda legislativa 2026, y en esa línea reformista, promueve fuertes cambios en el Poder Judicial. Asimismo, en Balcarce 50 se profundiza el reformateo del mapa del poder en la administración central.
El presidente Javier Milei y su hermana Karina, "El Jefe", la secretaria de la Presidencia.
Javier Milei concluyó su decimosexto viaje a territorio norteamericano y según consideran en la Casa Rosada, “el saldo es absolutamente positivo”, expresó una fuente cercana al mandatario, que a la vez afirmó que “se cumplieron los objetivos de máxima, que pasan por potenciar la alianza estratégica con los Estados Unidos e Israel en medio del conflicto en Oriente Medio y el hecho de mostrarles a los inversores extranjeros que nuestro país cambió y que estamos listos para recibir sus inversiones en las distintas áreas”.
La presencia de la mayoría de los integrantes del Gobierno nacional junto a once gobernadores –aliados y opositores dialoguistas- en el ‘Argentina Week’ que se realizó en Nueva York, generó en la comandancia libertaria un clima de optimismo de cara al año legislativo que se avecina antes de que empiece el período electoral del 2027, en el que la cercanía al poder central se medirá en base a la performance del programa económico y a las encuestas de imagen. Los estrategas mileístas reconocen que tienen como hipótesis la posibilidad de que varios de los caciques distritales acuerdistas se pongan en 'modo campaña' antes de tiempo, algunos hablan del mes de abril, esta sería una situación que complicaría el tratamiento de las normativas más complejas que impulsa el PEN.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional convocará la semana que viene a su Mesa Política con el objetivo de definir las reformas que enviará al Congreso. Como prioridad, los negociadores de LLA deberán conseguir que la nueva Ley de Glaciares obtenga la aprobación de la Cámara de Diputados, ya que en las Sesiones Extraordinarias consiguió la media sanción del Senado y falta la de la Cámara baja, donde se trabó el diálogo con la oposición. El Financiamiento Universitario, que ya fue enviado por el Poder Ejecutivo al palacio legislativo de la Nación, tendrá que atravesar las dos instancias para convertirse en ley.
El Congreso Naciona de Argentina. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
En Balcarce 50 se estudia la inclusión de cambios en el sistema electoral de los parlamentarios del Mercosur, algo que se enmarca dentro de la reforma política que impulsa el oficialismo nacional. La idea es que sea indirecto y por la proporción de los bloques partidarios. Esta remodelación introduce la derogación de las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO); cambios en la Boleta Única de Papel (BUT) y regulaciones sobre la financiación de los partidos políticos. Tras este paso se buscará avanzar con las reformulaciones a nivel penal; en materia del Código Civil y Comercial; de la reforma educativa y también del Código Aduanero, entre otras iniciativas.
Siguiendo por el camino de las remodelaciones, la voluntad del Presidente y su hermana la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es acelerar los nombramientos y cambios en el Poder Judicial. La llegada de Juan Bautista Mahiques tiene esa acción como prioridad. Por eso en las últimas horas, el Ministerio de Justicia dispuso que se inicie la verificación y actualización de los requisitos legales para las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales existentes, con búsqueda de habilitarlas y continuar con el procedimiento de selección y el posterior envío de pliegos al Senado de la Nación Argentina. De esa manera, la cartera solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los ternados. Asimismo, se verificará la “situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados” ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se informó a través de un comunicado oficial.
Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En otro orden de cosas y en el contexto del clima beligerante que motoriza el mileísmo, sigue in crescendo la batalla contra los denominados ‘empresaurios’. Nos referimos a aquellos CEOs que el primer mandatario considera que han crecido al calor del Estado bajo un esquema prebendario que les ha permitido “cazar en el zoológico” y “pescar en una pecera”. Los principales apuntados son Paolo Rocca de Techint y Javier Madanes Quintanilla de Aluar-Fate. “Quienes no se reconviertan y se adapten a un esquema moderno de producción y competencia no van a sobrevivir. Esta es una regla básica del Capitalismo”, sostuvo uno de los hombres del entorno presidencial, quien también alegó que “bajo ningún punto de vista tenemos la intención de ir contra las empresas locales, todo lo contrario, les proponemos que se ajusten a los beneficios tecnológicas y trasciendan las fronteras como hacen las firmas del mundo globalizado ¿quién puede estar en contra?”, se preguntó el funcionario, que a la vez negó que estas recriminaciones le generen otro frente de conflicto al Gobierno porque "estamos hablando de empresarios puntuales, no metemos a todos en la misma bolsa", adujo.
Entretanto, en la sede ejecutiva persiste el reordenamiento respecto a fortalecer a los libertarios puros en detrimento de los aliados. Así como mediante el decreto 130/2026 se le otorgó más poder a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, poniéndola primera en la línea sucesoria en la Jefatura de Gabinete, a Manuel Adorni se le dio la potestad de firmar los desembolsos de Nación a las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otras partidas discrecionales. Esta facultad recaía en el Ministerio del Interior que actualmente conduce Diego Santilli, al que con estas dos medidas se le recortan competencias. Una situación parecida ocurrió en la futura Agencia de Seguridad Migratoria, que finalmente no quedará en manos del ex intendente de Tres de Febrero y amigo presidencial, Diego Valenzuela, sino que estará bajo la égida de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La movida está íntimamente relacionada a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Es que los altos mandos libertarios consideran que “nadie puede tener más protagonismo que el Presidente”. Una frase que se repite permanentemente en el ala sur de la Casa de Gobierno. Por todo esto, el encuentro del próximo lunes tendrá como objetivo principal tantear cómo están los ánimos de los que perciben -con las últimas decisiones- que no están recibiendo el trato que se merecen de parte del núcleo duro libertario y su auténtica mesa chica decisoria.