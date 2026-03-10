Milei criticó a los “empresarios prebendarios” y defendió la apertura económica en la Argentina Week
Durante su discurso en el evento internacional, el Presidente apuntó contra referentes del sector industrial, defendió la apertura de importaciones y cuestionó lo que considera vínculos entre ciertos empresarios y la política.
Milei calificó a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios” Crédito: REUTERS.
El presidente de la Argentina, Javier Milei, cuestionó públicamente a empresarios del país durante su participación en la inauguración de la Argentina Week realizada en Nueva York. En su discurso, el mandatario apuntó contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, y contra el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.
Durante su intervención, el jefe de Estado defendió su política económica y cuestionó lo que considera prácticas empresariales vinculadas a privilegios obtenidos a través del Estado.
Críticasdurantesu discurso
En uno de los pasajes más fuertes de su exposición, Milei se refirió a los recientes cruces con sectores del empresariado argentino. “Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, expresó.
El mandatario cuestionó a empresarios argentinos. Crédito: REUTERS.
Luego agregó que, en su visión, algunos empresarios operan en conjunto con sectores políticos. “Lo que puedo decir es que los otros dos son empresarios prebendarios”, afirmó.
El mandatario también cuestionó supuestas relaciones entre empresarios y dirigentes políticos. “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta”, sostuvo.
Defensa de laapertura de importaciones
Durante el mismo discurso, el presidente defendió su política de apertura comercial y sostuvo que busca beneficiar a los consumidores. “Hay un problema asignativo. Están distorsionando los precios relativos, produciendo algo que no debería”, señaló.
Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/N7n1ukYIwU
En esa línea, planteó que la reducción de barreras comerciales permitirá mejorar los precios para la población. “Si abren, ahora van a poder comprar a 100. Es cierto que ese sector va a ir a pérdida si no se reconvierte y desaparece”, advirtió.
Milei también hizo referencia a un conflicto laboral reciente. “Al margen de que dicho empresario haya apretado al gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirar a 900 trabajadores en la calle”, afirmó.
Según relató, la situación se produjo en medio del debate legislativo sobre reformas laborales. “Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle”, agregó.
Críticas a la política y al kirchnerismo
El mandatario también vinculó la discusión económica con prácticas de corrupción política. “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó a gobiernos anteriores y sostuvo que existían acuerdos con sectores empresariales. “Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”, expresó.
El evento reunió a funcionarios y empresarios en Estados Unidos. Crédito: REUTERS.
Además, defendió su postura en relación con la libertad económica. “Si me gano mi dinero justamente, quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no”, planteó.
Mensajes al oficialismo y balance político
Durante otro tramo de su discurso, Milei agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el desempeño político del oficialismo.
“En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras”, aseguró.
El presidente también se mostró optimista sobre el futuro político de su espacio. “No tengo duda de que los buenos vamos a ganar. Aún en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, sostuvo.
En el cierre, reafirmó sus objetivos políticos. “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo”, afirmó.
Finalmente, destacó el trabajo de varios miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Salud, Mario Lugones.