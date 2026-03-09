Adorni inauguró el Argentina Week con un gobierno expectante por inversiones en sectores claves

Este lunes 9 de marzo de 2026 marcó el inicio del Argentina Week, definido por el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro "Alec" Oxenford, como el mayor "road show" de inversiones del país de los últimos años.
El jefe de Gabinete tomó la palabra por primera vez en el evento que se extenderá hasta el jueves 12. Estarán presentes Milei, su equipo económico y más de 300 CEOs.
Este lunes 9 de marzo de 2026 marcó el inicio del Argentina Week, definido por el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro "Alec" Oxenford, como el mayor "road show" de inversiones del país de los últimos años.
Este megaevento, que se extenderá hasta el jueves 12, tiene como objetivo principal presentar las oportunidades de negocio en sectores estratégicos (como minería, energía, agroindustria y tecnología) ante más de 300 líderes empresariales y representantes de los fondos de inversión más importantes de Wall Street.
La primera jornada de este lunes tiene como protagonista principal al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es el encargado de dar las palabras iniciales y liderar el evento de apertura.
La comitiva es de peso y la encabeza el propio presidente Javier Milei, presente desde hace unos días en suelo estadounidense con una nutrida agenda. Fue acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
También se sumaron miembros del equipo económico y diplomático con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el anfitrión, el embajador “Alec” Oxenford.
A estos se le sumaron un total de 11 gobernadores argentinos que este mismo lunes acompañaron a Caputo en una serie de reuniones y ponencias con inversores y empresarios. La lista incluye a Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba).
Contando a firmas argentinas, estadounidenses y multinacionales, se presentaron más de 300 CEOs globales, banqueros e inversores de corporaciones multinacionales.
Más que una cena tradicional y formal de varios pasos, la actividad de este lunes por la noche está diseñada como una recepción de bienvenida y networking
Se lleva a cabo en la sede del Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, ubicado en el 12 West 56th Street. La recepción comienza a las 19:00 horas (hora local de Nueva York), lo que equivale a las 20:00 horas de Argentina.
El formato es de "networking", pensado específicamente para que los funcionarios argentinos interactúen de manera directa, fluida y de pie con los empresarios, fondos de inversión y banqueros invitados antes de las fuertes jornadas de disertación que tendrán lugar mañana en el edificio de JP Morgan.
La segunda estación de Javier Milei este lunes será por la noche, pero no en el centro del Argentina Week, sino con la 12ª gala anual J100 de The Algemeiner.
La velada se presenta como un evento centrado en “claridad moral” y “solidaridad”, con recaudación, subasta en vivo y un salón VIP.
El esquema de tickets marca la dimensión del encuentro: desde US$ 3.600 hasta US$ 500.000. El tramo más caro incluye ubicaciones preferenciales y formato de mesas premium, según la información de registro publicada por la organización del evento.
Entre los homenajeados figuran el líder de La Libertad Avanza, el cantante David Draiman y el gestor de fondos Boaz Weinstein. También se anunció la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una lista de asistentes que combina política, negocios y figuras públicas.