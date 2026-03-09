#HOY:

Movimientos en Casa Rosada

Así quedó el gabinete de Milei tras los recientes cambios en Justicia

La salida de Cúneo Libarona reconfiguró las piezas la administración libertaria. Monteoliva y Presti asumieron en diciembre como ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente.

La sede gubernamental argentina. Reuters.La sede gubernamental argentina. Reuters.
Era la ficha que faltaba. El alejamiento de Mariano Cúneo Libarona se venía rumoreando desde mediados de 2025. Finalmente, en la primera semana de marzo, el gobierno de Javier Milei confirmó el recambio en el ministerio de Justicia. Juan Mahiques asumió en la cartera y cerró la etapa de cambios en el gabinete nacional.

De los ochos ministerios, tres mantienen sus lugares desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2023. Luis Caputo, “el mejor ministro de Economía del mundo”, según asegura Milei cada vez que puede; Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), pieza clave en la misión libertaria de apertura económica y Sandra Pettovello en Capital Humano.

En la conducción del gabinete continúa Manuel Adorni quien arrancó como vocero presidencial y encargado de medios públicos y el presidente le confió la Jefatura de Gabinete tras el corrimiento de Guillermo Francos.

Así quedó el gabinete

Manuel Adorni (Jefe de ministros)

Presidential spokesman and legislative candidate in the city of Buenos Aires Manuel Adorni celebrates onstage at the La Libertad Avanza party headquarters on the day of the legislative elections of the city of Buenos Aires, Argentina, May 18, 2025. REUTERS/Tomas CuestaManuel Adorni. Reuters.

Luis Caputo (Economía).

Argentina's Economy Minister Luis Caputo attends the opening session of the 144th legislative term of Congress at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianLuis Caputo. Reuters.

Mario Lugones (Salud).

Mario Lugones (centro).Mario Lugones (centro).

Sandra Pettovello (Capital Humano).

Sandra Pettovello.Sandra Pettovello.

Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Federico Sturzenegger. ReutersFederico Sturzenegger. Reuters

Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Alejandra Monteolivas.Alejandra Monteoliva.

Carlos Alberto Presti (Defensa).

Carlos Presti.Carlos Presti.

Juan Mahiques (Justicia).

El momento que Milei le tomó juramento a Mahiques.El momento que Milei le tomó juramento a Mahiques.

Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

Argentina's Foreign Minister Pablo Quirno speaks during the presentation of Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi candidacy for United Nations secretary-general, in Buenos Aires, Argentina, December 22, 2025. REUTERS/Tomas CuestaPablo Quirno. Reuters.

Cambios obligados

Cabe recordar que en la renovación del cuerpo del Congreso dos piezas fundamentales de la gestión libertarias dejaron Casa Rosada y desembarcaron en Diputados y Senadores, respectivamente.

Se trata de Patricia Bullrich que juró como senadora y dejó el ministerio de Seguridad en manos de Alejandra Monteoliva, quien hasta el 10 de diciembre pasado se desempeñó como secretaria de esta cartera.

Caso similar ocurrió con Luis Petri que se fue Defensa y asumió como diputado nacional. En su lugar, fue designado Carlos Alberto Presti, quien había sido ascendido a jefe Estado Mayor General del Ejército por Milei.

Previo a estos cambios obligados, la gestión libertaria introdujo otra modificación en el gabinete. El traspaso de Pablo Quirno de Economía a Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Así las cosas, el 28 de octubre de 2025 el citado funcionario tomó juramento como Canciller.

Desde entonces se encargó de apuntalar dos importantes acuerdos comerciales. Por un lado, con Estados Unidos y, por otro, darle finalmente vigencia al convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Por último, vale la pena recordar cómo había iniciado la gestión de Milei y qué funcionarios se fueron de la administración. Nicolás Posse arrancó como Jefe de Ministros; Francos como ministro del Interior; Diana Mondino como Canciller; Mario Russo en Salud; Guillermo Ferraro como Ministerio de Infraestructura (luego absorbido por Economía)

