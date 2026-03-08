Cambios en el Gabinete Nacional

Con los nombramientos en Justicia se reordena la división del poder en Casa Rosada

El desembarco de Juan Mahiques en la cartera judicial de la Nación expuso el cuadro de situación en el seno del mileísmo, donde se busca equilibrar las potestades entre los integrantes del denominado ´Triángulo de Hierro’ y su entorno.