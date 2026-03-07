Javier Milei llegó a Miami para participar de la "Cumbre Escudos de las Américas"

Mirá tambiénDe qué hablarán Trump, Milei y otros líderes latinoamericanos en Miami
Javier Milei, llegó este sábado a la ciudad de Miami para participar en la cumbre internacional “Escudos de las Américas”, un encuentro que convoca a líderes políticos y referentes del continente con el objetivo de debatir estrategias vinculadas a la cooperación regional y la seguridad.
El mandatario arribó minutos después de las 10 (hora argentina) al Trump National Doral Golf Club, el complejo donde se desarrollará la reunión. A su llegada fue recibido por la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley.
Reunión con Trump
Milei participará del encuentro y, desde las 15:15, formará parte de un almuerzo de trabajo organizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre Escudos de las Américas.
El evento reúne a 11 países de América Latina aliados con el objetivo de coordinar estrategias frente a la creciente influencia de China en la región. Además de Argentina, confirmaron su presencia representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, mientras que también se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Al finalizar la reunión, Trump entregará el Premio Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, alrededor de las 21:30, Milei viajará a Nueva York para continuar su agenda internacional en la Argentina Week.
Un encuentro con foco en la región
La cumbre “Escudos de las Américas” reúne a representantes de once países latinoamericanos que mantienen alianzas estratégicas con Washington. El encuentro busca fortalecer la cooperación entre los gobiernos participantes y discutir iniciativas orientadas a limitar la influencia de China en la región.
En ese contexto, los debates estarán centrados en temas de seguridad, desarrollo económico y coordinación política entre los países que integran el bloque.