Milei participó de la cumbre de Defensa regional de Trump junto a pares sudamericanos

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, estuvo este sábado en Trump National Doral de Miami, Estados Unidos, junto al presidente anfitrión y otros 12 mandatarios de países del continente en el marco de la “Cumbre Escudo de las Américas”.
El presidente argentino, otros 10 mandatarios y un presidente electo fueron recibidos en Estados Unidos. La Casa Blanca hizo una advertencia al narcotráfico.
El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, estuvo este sábado en Trump National Doral de Miami, Estados Unidos, junto al presidente anfitrión y otros 12 mandatarios de países del continente en el marco de la “Cumbre Escudo de las Américas”.
Dentro de los destacados, estuvieron invitados el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
El objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana en el país norteamericano, según la propia Casa Blanca, es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región.
Trump ahondó hablará sobre la formación de una coalición histórica para trabajar juntos en la lucha contra las bandas criminales, los narcoterroristas y los cárteles, y “hacer frente a la migración ilegal y masiva”.
Luego del saludo, la foto formal y la cumbre entre líderes, el hombre de La Libertad Avanza tuvo su encuentro mano a mano con el inquilino de la Casa Blanca.
Los argumentos del encuentro se dan, inicialmente, por la fotografía que refleja el impacto de la segunda gestión Trump desde Washington a la región y la influencia para otros líderes regionales.
Pero la temática seguridad giró en torno a los principales tópicos y Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, brindó los indicios previos de los que serían los objetivos en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.
"Los carteles que operan en este hemisferio son el EI (Estado Islámico) y el Al-Qaeda del Hemisferio Occidental y deben tratarse tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones", manifestó Miller el jueves en la conferencia inaugural de las "Américas contra los cárteles" en Miami.
"Esto comienza con el desmantelamiento de estas organizaciones que trafican drogas, causan violencia, asesinan, extorsionan y también trafican ilegalmente seres humanos, que es una forma de terrorismo también. La inmigración ilegal facilitada por las redes criminales es una forma de terrorismo", agregó hace pocas horas el asesor.
Argentina y otros 19 países firmaron un acuerdo con Estados Unidos para combatir a los grupos "narcoterroristas".
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".
Dentro de las ausencias lógicas del jueves y este sábado, por el desalineamiento político con Claudia Sheinbaum, se encuentra México, país que alberga una nutrida lista de bandas narco delictivas identificadas por la Casa Blanca como “terroristas”: Cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.