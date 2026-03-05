Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de la Nación

Un breve acto en Casa Rosada materializó el decreto 133/2026 por el cual se aceptó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al ministerio de Justicia de la Nación y se designó en su lugar a Juan Bautista Mahiques, quien juró “por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios” ante el presidente Javier Milei, integrantes de su gabinete, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, familiares e invitados especiales.
Luego del juramento llegó el abrazo entre el mandatario y el flamante ministro al que se sumó Cúneo Libarona, quien concretó ahora un alejamiento que venía anunciando desde octubre de 2025.
De familia judicial, el funcionario se desempeñó hasta ahora como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y participó de la gestión ejecutiva durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Ahora, estará acompañado por Santiago Viola como viceministro.
Lo esperan en la agenda para este año y 2027 la designación de jueces, el envío de pliegos para completar los dos lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la designación del Procurador General de la Nación.
Ocho renuncias
Cúneo Libarona es el octavo ministro que se aleja de su cargo desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Lo precedieron, por diferentes razones, Guillermo Ferraro (Infraestructura), Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Guillermo Francos (Interior / Jefatura de Gabinete), Mario Russo (Salud), Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).
El saludo de Milei a Cúneo Libarona.
En los últimos dos casos se trata de funcionarios que fueron electos en las legislativas del 26 de octubre para integrar el Congreso Nacional, la primera en el Senado y el segundo en Diputados.
En poco más de dos años de gestión, se produjeron entre renuncias y despidos más de 220 bajas en el gobierno nacional, el mayor porcentaje del Ministerio de Economía. Un récord si se lo compara con las gestiones anteriores de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.
Actualmente, del Gabinete original solo continúan Luis Caputo en Economía y Sandra Pettovello en Capital Humano, ambos con respaldo directo del Presidente pese a las controversias que atravesaron sus áreas.