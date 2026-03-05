Sebastián Amerio asumirá como nuevo procurador del Tesoro

El ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio será el nuevo procurador del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla.
La llegada del nuevo ministro tras la asunción de Juan Bautista Mahiques marca un giro en la política judicial del Gobierno, con más renuncias y enfoque en fortalecer la presencia en el Senado.
El ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio será el nuevo procurador del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla.
La mano del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comenzó a sentirse: fuentes oficiales confirmaron que el funcionario le pidió la renuncia al jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, así como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.
“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, planteó Mahiques en declaraciones a A24. También abogó por contar con "fiscales y jueces capacitados".
El objetivo del flamante ministro es copar la cartera y las jurisdicciones que controla con funcionarios propios y leales.
Con Mahiques, el Gobierno volvió a insistir la necesidad de completar las más de 300 vacantes del Poder Judicial, pero no quiere dar pasos en falso en su misión y, primero, buscará consolidar en el Senado una mayoría que brinde la tranquilidad necesaria de que los candidatos que promueva no sean vetados por la mayoría de los legisladores que integran la Cámara alta.
Para la designación de jueces federales, que requieren mayoría absoluta, es decir 37 votos del Senado, se podría avanzar con mayor celeridad, acotan en Balcarce 50.