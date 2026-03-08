#HOY:

Qué contempla la agenda de Milei en Nueva York y su siguiente destino: Chile

Javier Milei inició una nueva gira con escala en Nueva York, donde combinará un tramo personal con una agenda de exposiciones y reuniones con banqueros. El martes viajará a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast.

"Fue genial volver a hablar con Javier Milei y Pablo Quirno", dijo Scott Bessent"Fue genial volver a hablar con Javier Milei y Pablo Quirno", dijo Scott Bessent
Javier Milei llegó a Nueva York para encabezar una agenda diseñada con un objetivo central: seducir al mundo financiero y exponer el nuevocaso argentinoante bancos, fondos y ejecutivos que siguen de cerca el pulso macroeconómico del país.

El presidente aterrizó en el Aeropuerto John F. Kennedy a las 19:18 (hora local), tras despegar a las 16:46 desde Miami. Es su decimoquinto viaje a Estados Unidos desde el inicio de la gestión y forma parte de una gira corta e intensa.

Argentina's President Javier Milei looks on during the opening session of the 144th legislative term of Congress at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianEl presidente tiene prevista una visita al Ohel en Queens antes del tramo ejecutivo. Foto: Reuters

Un arranque personal: el Ohel y el gesto espiritual

La primera actividad en la ciudad tendrá una impronta personal. Este domingo por la mañana, Milei tiene previsto visitar el Ohel, en Queens, el santuario que resguarda la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Jabad Lubavitch.

En el entorno presidencial describen esa visita como un gesto íntimo, ligado a un vínculo espiritual que Milei cita en momentos de inflexión política. En la previa de una semana de reuniones económicas, el paso por Queens aparece como un “punto de apoyo”.

La escena, además, proyecta una señal hacia una comunidad con peso simbólico y social en Nueva York. El mensaje es doble: identidad personal y encuadre político, antes de entrar de lleno en la agenda corporativa.

Manuel Adorni hará una presentación en el consulado argentino como parte de la gira oficial.Manuel Adorni hará una presentación en el consulado argentino como parte de la gira oficial.

Lunes ejecutivo: consulado, Universidad Yeshiva y gala J100

A partir del lunes, la gira cambia de registro. Manuel Adorni realizará una presentación en el consulado argentino, en una secuencia pensada para ordenar el relato del Gobierno ante interlocutores locales y actores que acompañan el despliegue institucional.

Luego, Milei disertará en la Universidad Yeshiva, un evento que suele combinar agenda académica, política exterior y señales de alineamiento cultural. Es una instancia de visibilidad pública, con impacto más allá del mundo financiero.

Por la noche, el presidente será agasajado en la gala anual J100 de The Algemeiner, un reconocimiento que busca subrayar su influencia en la vida judía. El Gobierno lo interpreta como un respaldo político en plena gira de inversiones.

The CEO of JPMorgan Chase, Jamie Dimon, attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis BalibouseMilei se reunirá con Jamie Dimon y abrirá la “Argentina Week” con un discurso en J.P. Morgan. Foto: Reuters

Martes, el plato fuerte: Dimon y la apertura de “Argentina Week”

El martes se concentrará el núcleo duro del viaje. Milei mantendrá una reunión privada con Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan, antes de inaugurar formalmente la “Argentina Week” con un discurso en la sede del banco.

La “Argentina Week” está diseñada como un puente entre el nuevo contexto macroeconómico argentino y la agenda de los grandes jugadores del mercado. La idea es simple: mostrar oportunidades, bajar incertidumbre y abrir conversaciones que terminen en inversiones.

Santiago Peña: "¡Viva la libertad carajo!"Santiago Peña junto a Milei y Christopher Landau: "¡Viva la libertad carajo!"

La organización del evento aparece acompañada por la embajada, a cargo de Alec Oxenford, y por actores del sistema financiero como Bank of America, además del fondo Kaszek. El objetivo operativo es conectar a CEOs y banqueros con proyectos concretos.

En la Casa Rosada remarcan que la escala neoyorquina es breve por diseño. El martes al mediodía, tras cerrar los compromisos financieros, Milei partirá rumbo a Santiago de Chile para completar el tramo político de la gira.

La comitiva sumará a Caputo y Bausili en el tramo financiero del viaje.La comitiva sumará a Caputo y Bausili en el tramo financiero del viaje.

La comitiva y el “núcleo duro” económico

La comitiva presidencial se armó con un esquema escalonado. En el primer tramo viajaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En las próximas horas se sumará el núcleo del equipo económico. Está prevista la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Milei y Trump en la "Cumbre Escudos de las Américas"Milei y Trump en la "Cumbre Escudos de las Américas"

También figura el ministro de Salud, Mario Lugones, en una delegación que busca mostrar volumen político y técnico. En paralelo, se prepara una participación de gobernadores provinciales, con la idea de ampliar la cartera de proyectos y demandas.

El diseño de la comitiva responde a un criterio: que el presidente no esté solo en la vidriera, sino que el mensaje tenga respaldo de gestión, números y capacidad de ejecución. En Wall Street, ese detalle suele pesar tanto como el discurso.

Mirá tambiénQuién es el economista uruguayo que se suma al equipo de Luis Caputo

El contexto: coalición “Escudo de las Américas” y señales de alineamiento

El arribo a Nueva York se produjo pocas horas después de una instancia de alto voltaje regional. Milei participó, junto a otros once líderes, del lanzamiento de una coalición militar continental contra el narcotráfico y el terrorismo.

La iniciativa, impulsada bajo la proclama de Donald Trump, fue presentada como “Escudo de las Américas”. El concepto combina coordinación operativa, intercambio de información y una arquitectura financiera para desarticular control territorial de los carteles.

En ese marco, el presidente mantuvo intercambios con figuras clave del ala republicana, entre ellas el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent, dos nombres que funcionan como llave política en Washington.

Mirá tambiénCon los nombramientos en Justicia se reordena la división del poder en Casa Rosada

Bessent, según el propio entorno presidencial, elogió públicamente el liderazgo de Milei y el programa de “Paz a través del fortalecimiento económico”, destacando acumulación de reservas y reducción del riesgo país como carta de presentación ante inversores.

La Casa Rosada entiende ese respaldo como un insumo de negociación: no garantiza resultados, pero abre puertas. La “Argentina Week” busca capitalizar esa señal y traducirla en reuniones, recorridos y compromisos de inversión.

Milei junto a Kast, presidente electo de Chile.Tras los compromisos en Wall Street, Milei viajará a Chile para la asunción de José Antonio Kast.

El cierre en Chile: Santiago y la asunción de José Antonio Kast

Después de Nueva York, el presidente viajará a Santiago de Chile. Allí asistirá el miércoles a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, en un cierre de gira que mezcla diplomacia económica y sintonía ideológica regional.

La escala chilena funciona como un mensaje político hacia el Cono Sur. Milei apunta a mostrarse activo en la región y a reforzar un eje de afinidades en un mapa latinoamericano marcado por disputas de modelos y lecturas geopolíticas.

Así, la gira de seis días queda ordenada en tres capas: primero, diplomacia militar; después, diplomacia financiera en Nueva York; y finalmente, un hito regional en Santiago, con foto de cambio de mando y agenda presidencial.

Javier Milei
Pablo Quirno
Estados Unidos
Luis Caputo

