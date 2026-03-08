Qué contempla la agenda de Milei en Nueva York y su siguiente destino: Chile

Javier Milei llegó a Nueva York para encabezar una agenda diseñada con un objetivo central: seducir al mundo financiero y exponer el nuevo “caso argentino” ante bancos, fondos y ejecutivos que siguen de cerca el pulso macroeconómico del país.
Javier Milei inició una nueva gira con escala en Nueva York, donde combinará un tramo personal con una agenda de exposiciones y reuniones con banqueros. El martes viajará a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast.
Javier Milei llegó a Nueva York para encabezar una agenda diseñada con un objetivo central: seducir al mundo financiero y exponer el nuevo “caso argentino” ante bancos, fondos y ejecutivos que siguen de cerca el pulso macroeconómico del país.
El presidente aterrizó en el Aeropuerto John F. Kennedy a las 19:18 (hora local), tras despegar a las 16:46 desde Miami. Es su decimoquinto viaje a Estados Unidos desde el inicio de la gestión y forma parte de una gira corta e intensa.
La primera actividad en la ciudad tendrá una impronta personal. Este domingo por la mañana, Milei tiene previsto visitar el Ohel, en Queens, el santuario que resguarda la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Jabad Lubavitch.
En el entorno presidencial describen esa visita como un gesto íntimo, ligado a un vínculo espiritual que Milei cita en momentos de inflexión política. En la previa de una semana de reuniones económicas, el paso por Queens aparece como un “punto de apoyo”.
La escena, además, proyecta una señal hacia una comunidad con peso simbólico y social en Nueva York. El mensaje es doble: identidad personal y encuadre político, antes de entrar de lleno en la agenda corporativa.
A partir del lunes, la gira cambia de registro. Manuel Adorni realizará una presentación en el consulado argentino, en una secuencia pensada para ordenar el relato del Gobierno ante interlocutores locales y actores que acompañan el despliegue institucional.
Luego, Milei disertará en la Universidad Yeshiva, un evento que suele combinar agenda académica, política exterior y señales de alineamiento cultural. Es una instancia de visibilidad pública, con impacto más allá del mundo financiero.
Por la noche, el presidente será agasajado en la gala anual J100 de The Algemeiner, un reconocimiento que busca subrayar su influencia en la vida judía. El Gobierno lo interpreta como un respaldo político en plena gira de inversiones.
El martes se concentrará el núcleo duro del viaje. Milei mantendrá una reunión privada con Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan, antes de inaugurar formalmente la “Argentina Week” con un discurso en la sede del banco.
La “Argentina Week” está diseñada como un puente entre el nuevo contexto macroeconómico argentino y la agenda de los grandes jugadores del mercado. La idea es simple: mostrar oportunidades, bajar incertidumbre y abrir conversaciones que terminen en inversiones.
La organización del evento aparece acompañada por la embajada, a cargo de Alec Oxenford, y por actores del sistema financiero como Bank of America, además del fondo Kaszek. El objetivo operativo es conectar a CEOs y banqueros con proyectos concretos.
En la Casa Rosada remarcan que la escala neoyorquina es breve por diseño. El martes al mediodía, tras cerrar los compromisos financieros, Milei partirá rumbo a Santiago de Chile para completar el tramo político de la gira.
La comitiva presidencial se armó con un esquema escalonado. En el primer tramo viajaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En las próximas horas se sumará el núcleo del equipo económico. Está prevista la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
También figura el ministro de Salud, Mario Lugones, en una delegación que busca mostrar volumen político y técnico. En paralelo, se prepara una participación de gobernadores provinciales, con la idea de ampliar la cartera de proyectos y demandas.
El diseño de la comitiva responde a un criterio: que el presidente no esté solo en la vidriera, sino que el mensaje tenga respaldo de gestión, números y capacidad de ejecución. En Wall Street, ese detalle suele pesar tanto como el discurso.
El arribo a Nueva York se produjo pocas horas después de una instancia de alto voltaje regional. Milei participó, junto a otros once líderes, del lanzamiento de una coalición militar continental contra el narcotráfico y el terrorismo.
La iniciativa, impulsada bajo la proclama de Donald Trump, fue presentada como “Escudo de las Américas”. El concepto combina coordinación operativa, intercambio de información y una arquitectura financiera para desarticular control territorial de los carteles.
En ese marco, el presidente mantuvo intercambios con figuras clave del ala republicana, entre ellas el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent, dos nombres que funcionan como llave política en Washington.
Bessent, según el propio entorno presidencial, elogió públicamente el liderazgo de Milei y el programa de “Paz a través del fortalecimiento económico”, destacando acumulación de reservas y reducción del riesgo país como carta de presentación ante inversores.
La Casa Rosada entiende ese respaldo como un insumo de negociación: no garantiza resultados, pero abre puertas. La “Argentina Week” busca capitalizar esa señal y traducirla en reuniones, recorridos y compromisos de inversión.
Después de Nueva York, el presidente viajará a Santiago de Chile. Allí asistirá el miércoles a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, en un cierre de gira que mezcla diplomacia económica y sintonía ideológica regional.
La escala chilena funciona como un mensaje político hacia el Cono Sur. Milei apunta a mostrarse activo en la región y a reforzar un eje de afinidades en un mapa latinoamericano marcado por disputas de modelos y lecturas geopolíticas.
Así, la gira de seis días queda ordenada en tres capas: primero, diplomacia militar; después, diplomacia financiera en Nueva York; y finalmente, un hito regional en Santiago, con foto de cambio de mando y agenda presidencial.