Milei y Quirno se reunieron con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos

El encuentro tuvo lugar en Florida en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”

Javier Milei y el canciller Quirno se reunieron con el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.Javier Milei y el canciller Quirno se reunieron con el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.
En el marco de su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno mantuvieron un encuentro con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

La reunión tuvo lugar en Florida, donde el mandatario argentino participó del foro que reúne a 12 naciones latinoamericanas bajo la premisa de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad regional. Tras este encuentro, Milei tiene previsto trasladarse a la ciudad de Nueva York a partir de las 21.30 de este sábado.

El resto de la agenda

A partir de las 15 (hora argentina) el Jefe de Estado argentino participaba de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump. En el mismo día, y sobre el cierre de la cumbre, el mandatario norteamericano hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala.

A partir de las 21.30, Milei se trasladará a la ciudad de Nueva York. Desde el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Presidente hará un alto en el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana.

U.S. President Donald Trump and Argentina's President Javier Milei gesture as they attend the "Shield of the Americas" Summit in Miami, Florida, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump recibió a Javier Milei este sábado. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

El lunes disertára en la Yeshiva University y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner. Mientras que el martes próximo mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York.

U.S. President Donald Trump meets with Chilean President-elect Jose Antonio Kast as they attend the "Shield of the Americas" Summit in Miami, Florida, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump recibió a José Antonio Kast. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

Sobre las 13, Milei junto a su comitiva partirán a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23.30, y el miércoles asistirá a la Ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast. Luego de la ceremonia, la comitiva retomará vuelo hacia el país a partir de las 15, llegando a territorio argentino a las 17 horas.

