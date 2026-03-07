Milei y Quirno se reunieron con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos

En el marco de su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno mantuvieron un encuentro con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.
El encuentro tuvo lugar en Florida en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”
La reunión tuvo lugar en Florida, donde el mandatario argentino participó del foro que reúne a 12 naciones latinoamericanas bajo la premisa de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad regional. Tras este encuentro, Milei tiene previsto trasladarse a la ciudad de Nueva York a partir de las 21.30 de este sábado.
A partir de las 15 (hora argentina) el Jefe de Estado argentino participaba de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump. En el mismo día, y sobre el cierre de la cumbre, el mandatario norteamericano hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala.
A partir de las 21.30, Milei se trasladará a la ciudad de Nueva York. Desde el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Presidente hará un alto en el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana.
El lunes disertára en la Yeshiva University y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner. Mientras que el martes próximo mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York.
Sobre las 13, Milei junto a su comitiva partirán a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23.30, y el miércoles asistirá a la Ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast. Luego de la ceremonia, la comitiva retomará vuelo hacia el país a partir de las 15, llegando a territorio argentino a las 17 horas.