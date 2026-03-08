#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Aprobado por Milei

Quién es el economista uruguayo que se suma al equipo de Luis Caputo

Ernesto Talvi fue presentado este sábado como nuevo asesor del Ministerio de Economía argentino.

Ernesto Talvi.Ernesto Talvi.
Por: 

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, anunció la incorporación del exsenador y canciller urugauyo Ernesto Talvi al equipo de asesores del Ministerio de Economía.

Caputo calificó a Talvi como “un economista de extensa trayectoria y reputación” y su rol se desempeñará en la colaboración conjunta del equipo económico.

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes.

Argentina's Economy Minister Luis Caputo attends the opening session of the 144th legislative term of Congress at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianLuis Caputo. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Nacido en Montevideo, Talvi desempeñó funciones en la administración pública uruguaya. Tuvo su paso por el Senado (donde fue perteneciente al Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos) durante 2019, y un año después ejerció el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.

Se graduó como economista en la Universidad de la República, es Doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. A su vez, es director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

Los mensajes a favor

Las elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y posteó en su redes un mensaje en alusión a la incorporación.

“TMAP. VLLC!”, tuiteó el mandatario argentino.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo.

El mensaje de Milei en X.El mensaje de Milei en X.

“Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”. Para Daza, el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

“Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”.

#TEMAS:
Luis Caputo
Javier Milei
Uruguay
Ministerio de Economía

