Relevamiento de Expectativas del Mercado

Analistas ajustan al alza la inflación de febrero y proyectan un dólar a $1.707 para fin de año

Los principales consultores y bancos del país estiman que el IPC del segundo mes del año se ubicó en el 2,7%. Pese a la presión en los precios, prevén una recuperación del PBI del 3,4% para el cierre del año y un sólido superávit fiscal.