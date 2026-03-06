Analistas ajustan al alza la inflación de febrero y proyectan un dólar a $1.707 para fin de año
Los principales consultores y bancos del país estiman que el IPC del segundo mes del año se ubicó en el 2,7%. Pese a la presión en los precios, prevén una recuperación del PBI del 3,4% para el cierre del año y un sólido superávit fiscal.
Los analistas consultados por el BCRA ven inflación por arriba del 2% hasta abril. (Xinhua)
El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo. Los principales consultores y bancos del país estiman que el IPC del segundo mes del año se ubicó en el 2,7%. Pese a la presión en los precios, prevén una recuperación del Producto Interno Bruto del 3,4% para el cierre del año y un sólido superávit fiscal.
Analistas y bancos consultados por el BCRA prevén 2,7% de inflación en febrero. (Xinhua/Martín Zabala)
En una nueva actualización del termómetro económico de la Argentina, el BCRA publicó datos recolectados entre el 25 y el 27 de febrero -previo al conflicto en Medio Oriente- entre 46 participantes, incluyendo 34 consultoras locales e internacionales y 12 entidades financieras.
Los resultados muestran un ligero recalentamiento en las proyecciones de precios a corto plazo, aunque mantienen una perspectiva a la baja en paralelo al crecimiento de la economía.
"Sigue siendo alta", reconoció en Mendoza el ministro de Economía al hablar de la inflación. Pero recordó que "venimos del 211% anual a niveles del 32%". Luis Caputo señaló además que 11 de 15 sectores que mide el EMAE están creciendo, y que se acumuló una suba del 10,3% en la economía argentina con el gobierno de Milei.
El dato más sensible para el bolsillo es la proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el consenso de los analistas, la inflación de febrero se habría ubicado en el 2,7%, lo que representa un salto de 0,6 puntos porcentuales respecto a lo que habían estimado el mes anterior.
En cuanto a la inflación núcleo -aquella que no contempla precios regulados ni estacionales-, la estimación se situó en un 2,5% para el segundo mes del año. Este ajuste al alza marca un desafío para las metas oficiales de desinflación en el primer trimestre de 2026.
Los analistas prevén una "escalera descendente" que perfiraría el 2% en mayo. El mercado visualiza los próximos meses como una transición hacia un régimen de inflación más baja. Estiman marzo al 2,5%; abril con 2,2% y el quinto mes del año en 1,9%.
Es recién en mayo cuando las consultoras privadas prevén que el índice logrará romper el piso del 2% mensual. A pesar de esta mejora, los analistas corrigieron al alza la inflación anual total para 2026, situándola ahora en un 26,1%, por encima del 22,3% proyectado el mes anterior.
Dólar y Tasas estables
Respecto al mercado cambiario, los especialistas ajustaron hacia abajo sus proyecciones para el corto plazo, pero definieron un norte claro para el cierre del ejercicio.
Para marzo se espera un tipo de cambio nominal promedio de $1.429 por dólar (una baja de $73 respecto al informe previo). A diciembre, la mediana de los pronósticos ubica a la divisa estadounidense en $1.707, lo que implicaría una variación interanual del 17,9%.
El dólar mayorista se prevé en $1.429 promedio durante marzo.
La proyección para el cierre del año 2026 según el Presupuesto Nacional 2026 (aprobado por el Congreso), el Gobierno estimó un dólar mayorista -es el de referencia en el REM- de $1.423. La divisa cerró este jueves en $ 1.405.
Por el lado de las tasas de interés, los analistas pronostican una TAMAR de 31,3% nominal anual para marzo, previendo que descienda gradualmente hasta alcanzar el 24,0% hacia finales de año.
La TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina), que es la tasa de referencia para depósitos mayoristas en pesos (promedio ponderado de plazos fijos de $1.000 millones a 30-35 días, publicada por el BCRA), está hoy en 31,00% TNA (tasa nominal anual) para bancos privados.
Señales de recuperación
A pesar de la inflación, el mercado ve señales de recuperación en la actividad productiva. Los analistas estiman que el PBI creció un 0,8% en el último trimestre de 2025 y proyectan una expansión continua durante la primera mitad de 2026 (1,0% en el primer trimestre y 0,9% en el segundo). Para el total del año, se espera que la economía argentina crezca un 3,4%.
En contraste, el mercado laboral no muestra grandes variaciones. La tasa de desocupación se mantendría estable en torno al 6,7% de la Población Económicamente Activa tanto para el cierre de 2025 como para el de 2026.
La desocupación no mostrará grandes cambios según la mirada de los "financieros".
El informe destaca la fortaleza de las cuentas externas y fiscales del país. Se prevé un superávit comercial anual de US$ 12.533 millones, producto de exportaciones por US$ 92.737 millones e importaciones por US$ 80.204 millones.
Los analistas son optimistas respecto al orden de las cuentas públicas y proyectan un superávit fiscal primario de $16,1 billones para el Sector Público Nacional en 2026.
Mientras tanto el REM de marzo deja un mensaje ambivalente: mientras que la inflación de febrero mostró una resistencia mayor a la esperada por los consultores, las variables de fondo -crecimiento, superávit fiscal y balanza comercial- presentan una solidez que permite proyectar un año de recuperación económica.