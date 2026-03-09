El Gobierno apuesta a una "guerra breve" y con "impacto favorable" para la Argentina
En la antesala de la "Argentina Week", Milei defendió el alineamiento con Estados Unidos e Israel contra Irán y dijo que el conflicto será de “corto alcance” permitiendo incrementar reservas. Caputo, en tanto, aseguró que los “números en orden” blindan la economía doméstica de shocks externos. Mientras que el CEO de YPF prometió que no habrá “cimbronazos” en surtidores.
Desde Nueva York, Milei defendió la alineación de su política exterior con EE.UU. e Israel ante el conflicto con Irán. Foto: REUTERS / David 'Dee' Delgado.
Con la comitiva oficial en Nueva York, el Gobierno salió en defensa del alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. El presidente Javier Milei pronosticó que el conflicto será de “corta duración” y fortalecerá el intercambio comercial dando margen a la acumulación de reservas. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, repitió la apuesta temporal y planteó que el “escudo” del país ante el shock externo es tener “los números económicos en orden”. Mientras, el CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la suba del petróleo no tendrá “cimbronazos” en los surtidores.
Las declaraciones de la plana mayor de la Casa Rosada tuvieron lugar durante este lunes en plena gira por Estados Unidos con la “Argentina Week 2026” como vidriera. Mientras, los mercados amanecieron atentos al precio de la energía a partir de la disparada del petróleo. Con el estrecho de Ormuz en la conversación global y con la propia titular del FMI, Kristalina Georgieva, advirtiendo sobre efectos sobre la actividad económica mundial, el Gobierno salió públicamente a ratificar una narrativa de alineamiento internacional y contención doméstica frente al conflicto.
El "lado correcto" de Milei
Ya en Nueva York para el lanzamiento de la ronda de inversiones, Milei reiteró la posición expresada durante el fin de semana en la cumbre de Defensa regional que encabezó el presidente norteamericano Donald Trump con mandatarios sudamericanos. “Muchos analistas creen que esto es una pelea por el petróleo. Ese tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y errada”, dijo en una entrevista a Radio Now.
Para el Presidente, “lo que importa” en Washington es “pura y exclusivamente la geopolítica”, con un “movimiento claro” para “afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas” y una dimensión vinculada al “terrorismo internacional”. En ese esquema, colocó a Irán como amenaza: sostuvo que “estaba enriqueciendo uranio” y “desarrollaba material nuclear”, y lo presentó como un actor que “financia el terrorismo internacional”, con vínculos en América Latina “con Cuba” y “con Venezuela”.
Milei en la Cumbre “Escudo de las Americas” en Miami, convocada por Trump.
Además, insistió con la idea de una guerra breve, atada a la capacidad de decisión de Estados Unidos. Lo explicó con dos componentes. Por un lado, destacó la metodología “quirúrgica” de los ataques y habló de una “inteligencia israelí” combinada con “potencial bélico estadounidense”. Por el otro, sumó el factor económico: citó a Georgieva sobre la presión del petróleo y advirtió que ese combo “libera las manos” de Washington para una acción “más amplia y no tan quirúrgica”. De ahí su pronóstico: “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”.
En ese marco, el jefe de Estado remarcó que “la Argentina está parada en el lugar correcto de la historia”. Y lo conectó con la economía doméstica. “La coyuntura argentina, en otro contexto de la historia, con una macroeconomía más desequilibrada, si no fuese por las cosas que estamos haciendo, hubiese sido un desastre. Concretamente nuestra macro, por el equilibrio fiscal, ha hecho que nuestro tipo de cambio y tasas hayan sufrido mucho menos que en otros casos”, insistió.
Milei cerró su lectura con un pronóstico de “reordenamiento” internacional: habló de China “más aislada”, debido a “socios” que “caerán” por “ensuciar” su nombre y, en paralelo, de una “liberación” de Cuba por decantación de la estrategia estadounidense. Definió como “un deterioro transitorio” la economía mundial actual, que terminaría acomodando precios cuando el conflicto encuentre un final.
Para el país, estimó un balance “favorable” del shock externo, ya que “tendremos una mejora en los términos de intercambio. Está subiendo el petróleo y el país es exportador neto, están subiendo todos los granos que exporta”, enumeró. Y sobre esa base, dijo que se abriría “una ventana para sobreaccionar la acumulación de reservas”, cuya meta para este año dijo es de “10.000 millones de dólares”, que “ya estamos en el 30%” y que en "el segundo trimestre, con precios más altos, es probable que sobrecumplamos”.
El "escudo" de Caputo
La conclusión política del presidente se repitió, casi calcada, en declaraciones de Caputo. Señaló que Argentina cambió de bando: “Hace dos años nuestros aliados eran Venezuela e Irán y hoy son Estados Unidos e Israel. Por primera vez en 80 años estamos del lado correcto de la historia”, aseguró el ministro.
En el ingreso a un encuentro con gobernadores e inversores, dijo que el Gobierno cree que la guerra será “de corta duración” y remarcó que no cree que afecte demasiado al país. Su argumento central fue una frase que condensa el programa económico en modo defensa: “El mayor escudo que podemos tener contra un shock externo, y que nunca Argentina hizo, es tener los números económicos en orden”.
Caputo en Nueva York, tras la reunión en el Consejo de las Américas.
Asimismo, puso el foco en la variable que más mira hoy el mercado y que impacta rápido en expectativas: el petróleo. Consultado por Infobae sobre el barril que este lunes “superó los 100 dólares”, sostuvo que es una variable que “va a depender mucho de la duración” de la guerra con Irán. Y contrastó este conflicto con otra guerra que se volvió larga: “Esto no es como Rusia y Ucrania que se medían fuerzas. Acá se termina cuando Estados Unidos lo decida”.
En la misma línea, explicó por qué cree que Washington tiene margen para cortar el episodio si ve daño sobre su propia economía: “Ningún país está en condiciones de hacerle frente a Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos vea que esto va a afectar su economía, seguramente va a tomar medidas más fuertes. Nosotros vemos que es un tema de corta duración y en función de la duración los efectos que tendrá”.
Consultado por el riesgo país, Caputo evitó entrar en un número y sostuvo: “Nosotros seguimos trabajando para que el riesgo país baje y tener la economía en orden”. Y reiteró: “El mayor escudo que podemos tener contra un shock externo, y que nunca Argentina hizo, es tener los números económicos en orden”. E incluyó el alineamiento internacional como parte del argumento económico. “Si esto nos hubiera agarrado hace dos o tres años Argentina no hubiera durado ni una semana y hoy estamos bien y no hay ningún temor. Estamos bien aliados estratégicamente, geopolíticamente”.
En un posteo posterior, Caputo calificó de “extraordinaria” una reunión con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios, y celebró el “cambio de imagen” del país: “Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo. El clima de inversión es fenomenal. Los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”.
La "promesa" de YPF
El canal más directo entre guerra y economía cotidiana es el precio de la energía. En el corto plazo, la preocupación doméstica es si la suba del barril impactará en surtidores y tarifas, y su traducción en la inflación.
Quien se refirió a este tema fue Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, buscando llevar calma. “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, planteó a través de una publicación en su cuenta de la red social X.
La publicación de Marín en X.
En esa línea, aseguró que “YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles". Y recalcó: "Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”.
Y luego explicó que la petrolera estatal pretende amortiguar picos con un mecanismo de “moving average” y “micropricing”, realizando un análisis “día a día y semana a semana” con la intención de “atenuar aumentos y bajas” y dar “mayor previsibilidad” al mercado.
En diálogo con la prensa desde los Estados Unidos, el titular de YPF insistió en la misma línea: “Repito, no habrá cimbronazos”. Y agregó una advertencia de realismo: si los costos se ven afectados, “podría haber movimientos”, pero “mucho más lento”. En su lógica, "la volatilidad no genera valor real sino especulación de corto plazo", por lo que se buscará evitar trasladar un pico para después tener que retroceder a la misma velocidad.