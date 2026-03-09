En Medio Oriente

El Gobierno apuesta a una "guerra breve" y con "impacto favorable" para la Argentina

En la antesala de la "Argentina Week", Milei defendió el alineamiento con Estados Unidos e Israel contra Irán y dijo que el conflicto será de “corto alcance” permitiendo incrementar reservas. Caputo, en tanto, aseguró que los “números en orden” blindan la economía doméstica de shocks externos. Mientras que el CEO de YPF prometió que no habrá “cimbronazos” en surtidores.