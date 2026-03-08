El "riesgo kuka" e Irán, escollos en el camino al paraíso libertario
US$ 75 mil millones de superávit en energía y minería esperan en la tierra prometida del 2035. Caputo dice que están llegando 134 mil puestos de trabajo asociados a los RIGI ya aprobados. Los mercados miran el impacto de la guerra y las encuestas políticas.
El presidente Milei ante un camino con dificultades en el corto plazo.
Antes de que la opresiva teocracia iraní despuntara pretensiones nucleares, incluso antes que el Libro Sagrado fuese escrito, la Persia aqueménida (SVI a.C. a IV a.C) tenía su "paraíso". La palabra proviene del avéstico "pairi-daēza" (alrededor y muro). Canales de agua, fauna y flora de todo el mundo conocido, palacios con mosaicos de vidrio y piedras preciosas, exaltaban el poder de los reyes.
Aquel "jardín del cielo" en la desértica meseta del Medio Oriente, tiene un paralelo de tiempo-espacio con el presente económico argentino, excepto queel presidente no es rey y el paraíso es todavía una tierra prometida. Una que por ahora cuenta con el aporte de la agroindustria (en 2026 serían unos US$ 32 mil millones).
El ministerio de Economía prevé que a eso se sumarían -progresivamente- US$ 45 mil millones anuales a la balanza comercial por minería y energía en 2030. La cifra trepa hasta US$ 75 mil millones en 2035. Son proyecciones verosímiles basadas en inversiones en proceso. Pero hay que llegar hasta allí.
Progresiva de una balanza prometedora con dólares genuinos, Rigi mediante.
Lo que miran los mercados
"Hay cero probabilidad de que el kirchnerismo vuelva", se envalentonó Luis Caputo en el 7° Foro de inversiones & negocios Mendoza, el jueves pasado. El ministro de Economía afirmó que "el riesgo Kuka no existe". Pero también reconoció que el mercado financiero piensa que sí… y manda el mercado.
El bono AL27 en dólares bajo legislación local -que recaudó US$ 150 millones en su primera emisión- logró una tasa del 5,89%, "que hoy está en 5,65%", dijo el ministro. Explicó que eso equivaldría a un Riesgo País de 230 puntos; sin embargo, el indicador de JP Morgan cerró el viernes en 575, lejos incluso del piso de 484 que alcanzó a fines de febrero.
"Hay 320 puntos de riesgo kuka", afirmó el ministro al apuntar por qué no busca deuda bajo la legislación de Nueva York. Tendría que pagar tasas más altas ante mercados aún indecisos a pesar del orden fiscal argentino.
El factor político
¿Por qué los mercados no creen lo que dice Caputo del kirchnerismo? En todo caso miran la encuesta realizada por Atlas Intel (la consultora que más se acercó a los resultados de las elecciones presidenciales de 2023) publicada por Bloomberg el pasado 26 de febrero.
Basada en los informes de finales de 2025 y principios de 2026, la consultora señaló que la imagen y aprobación de Javier Milei, tras la victoria de su partido en las elecciones legislativas de finales de 2025, se recuperó hasta 42,6%, subiendo desde un piso del 34-35% que había tocado en meses previos.
Caputo atribuye el riesgo a la percepción del mercado sobre el regreso kirchnerista.
Pero al mismo tiempo Atlas Intel apuntó que Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires que ganó las elecciones de su provincia en noviembre, se consolida como el principal referente de la oposición con una imagen positiva a nivel nacional del 39%, no muy lejos de la del presidente. El peronismo no vuelve, pero puede hacerlo.
Medio Oriente y vulnerabilidad
En el contexto de la escalada del conflicto en Medio Oriente, diversas entidades financieras y organismos internacionales han emitido alertas específicas sobre la vulnerabilidad de las economías emergentes, señalando a la Argentina como uno de los eslabones más débiles debido a su fragilidad macroeconómica y la escasez de reservas líquidas.
Kristalina Georgieva, advirtió recientemente que el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha generado una "nueva normalidad de incertidumbre". El FMI subrayó que Argentina se encuentra en una situación de riesgo por reservas escasas para afrontar riesgos externos y exposición a la inflación por la suba de precios de la energía.
Wells Fargo publicó un informe detallado el 4 de marzo, en el que ubicó a la Argentina entre las economías más vulnerables frente a una guerra eventual a gran escala. Destaca el "vuelo a la calidad" (flight to quality) de los inversores, que prefieren en este tipo de escenarios los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
El Citi emitió una alerta sobre el "desanclaje" de las expectativas de inflación en mercados emergentes. Señaló específicamente a un grupo de países con reservas críticas (Argentina, Turquía, Pakistán y Sri Lanka) que enfrentan riesgos inminentes de salida masiva de capitales.
A su vez JP Morgan ha monitoreado el impacto del cierre o la disrupción en el Estrecho de Ormuz. Sus analistas de materias primas sugirieron que un petróleo Brent superando los $120 dólares por barril (cerró el viernes en US$ 92,60) podría disparar más el riesgo país de Argentina
La consultora británica Oxford Economics, en su reporte "The 2026 Iran War: Initial Take and Implications", destacó la "divergencia de riesgos" entre países exportadores de petróleo con reservas sólidas y países como la Argentina, que sufriría el encarecimiento de los costos de transporte marítimo y los seguros, afectando directamente la competitividad de sus exportaciones agrícolas.
¿Cuánto durará la guerra?
Embestidas aéreas y escudos antimisiles costosos son los argumentos de Estados Unidos e Israel para descabezar la teocracia iraní. Un número incierto de misiles y drones más baratos usa Teherán para extender el conflicto y generar presión internacional, mientras cierra el estrecho de Ormuz y estrangula desde el petróleo a China hasta el GNL al resto del mundo.
Desde Washington, el secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth dijo que las operaciones militares podrían durar 6, 9 o 3 semanas. Si el conflicto es corto, el impacto del encarecimiento de la energía se diluirá. Si es largo, se abren interrogantes sobre los precios internos del país, pero también la inminencia de mayores ingresos de divisas.
Un reciente informe de la consultora 1816 calculó que el superávit energético de la Argentina con "precios de guerra" podría subir a US$ 12 mil millones este año y a US$ 18 mil millones el año que viene. Son US$ 5 mil millones más de los que calcula el propio Caputo para la suma de esos dos años.
El peso, a contramano
En lo inmediato, el oro y los rendimientos de los "Treasury" de los Estados Unidos subieron a lo largo de la semana. Las monedas latinoamericanas se depreciaron con excepción del peso argentino; el gobierno salió a ofrecer cobertura cambiaria colocando bonos dolar link por más de US$ 300 millones en una sola rueda, según subrayó Francisco Aldaya, de Bloomberg Línea.
Vendiendo incluso futuros o en el mercado spot, Economía mantiene el dólar mayorista de referencia en unos US$ 1400; busca así contener la divisa mientras ensaya el endeudamiento bajo ley local con nuevas series del bono en dólares. Pasaron 8 años de la última emisión soberana bajo ley de Nueva York; Caputo recibe críticas por no volver a los mercados internacionales.
Formalizar el ahorro para financiar crecimiento. La idea oficial para destinar "dólares del colhón".
"Hay 170 mil millones de dólares bajo el colchón", dijo el ministro en Mendoza; los quiere financiando crédito e inversión. El BCRA informó que ya hay depósitos privados por encima de los US$ 39 mil millones (mejor que en la convertibilidad).
Los inversores más sofisticados hacen crecer los Fondos Común de Inversiones y las emisiones de empresas privadas, que hacen rendir entre 7% y 7,5% el recurso, lo que por lo demás aporta financiamiento productivo más barato que el bancario. La ley de Inocencia Fiscal va mostrando resultados.
Deuda, inversión y empleo
Hay vencimientos en moneda extranjera para el resto del año por US$ 30 mil millones. Desde el 5 de enero, el BCRA compró US$ 3003 millones, 6 veces lo pautado con el FMI para el período. Eso sin que suba el tipo de cambio; el mayorista cerró la semana en $1.414, muy por debajo de los $1.617,50 de la "banda superior" de la política cambiaria.
"Estamos trabajando en financiamientos alternativos que esperamos anunciar prontamente", dijo el ministro. Busca que los dólares en el país apuntalen las inversiones en la economía real. "Es algo brutal", expuso dijo el ministro, en referencia a inversiones aprobadas en el RIGI por US$ 26 mil millones "que empiezan a llegar este año" y US$ 42 mil millones "a aprobar"
"Son 10 puntos del PBI" que en la economía real "van a generar 134 mil empleos directos en proyectos s ya aprobados (más indirectos en proyectos proveedores de servicios). Es un cambio brutal que vamos a ver desde este año mismo", insistió.