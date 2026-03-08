La política en foco

El "riesgo kuka" e Irán, escollos en el camino al paraíso libertario

US$ 75 mil millones de superávit en energía y minería esperan en la tierra prometida del 2035. Caputo dice que están llegando 134 mil puestos de trabajo asociados a los RIGI ya aprobados. Los mercados miran el impacto de la guerra y las encuestas políticas.