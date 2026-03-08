Este jueves lo informa el INDEC

Esta semana vuelve a escena la inflación, con el Gobierno expectante por el dato de febrero

Con Milei en Estados Unidos, el Gobierno mira el IPC apostando a una señal de desaceleración tras la suba sostenida de los últimos meses que llegó al 2,9% en enero. Sin embargo, el contexto económico sigue siendo complejo, de proyecciones inciertas y con el frente externo de la guerra empujando las resistencias internas.