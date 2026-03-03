Séptimo mes consecutivo de baja en la recaudación tributaria nacional
El fenómeno se da por la baja de impuestos que viene aplicando el gobierno nacional, y por la menor actividad en la economía relativa. Hasta el retroceso en las polémicas importaciones “descontó” recursos fiscales.
Fachada del Ministerio de Economía, en la ciudad de Buenos Aires. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
La recaudación tributaria de la Argentina sufrió una caída real interanual del 9,7% durante febrero y acumula siete meses consecutivos de retroceso. Entre las causas principales de este nuevo ciclo negativo está la baja de impuestos, en particular la reducción en los derechos de exportación y la baja en el IVA aduanero, mientras que el impuesto a los combustibles fue el único con saldo positivo.
En términos monetarios, el primer bimestre del año refleja una pérdida acumulada de aproximadamente 3,3 billones de pesos. Esta tendencia negativa se explica también por factores como la menor actividad en el comercio exterior y el comportamiento del empleo formal, según se desprende de un informe de Nadin Argañaraz.
Las cuentas impactan no sólo en la recaudación nacional sino también en la coparticipación a las provincias. Con tendencia negativa desde agosto, las transferencias automáticas de Nación a provincias y CABA retrocedieron en febrero 7,4% a valores reales.
Recaudación tributaria nacional de febrero 2026.
“Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,8% en febrero -expuso Argañaraz- del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 39,6% real interanual. Le habría seguido derechos de importación con una baja real interanual del 26,7% e impuesto internos con una baja del 16,5%".
No sólo el IVA retrocede
La caída en la recaudación del IVA neto de devoluciones y reintegros se explica por tres factores principales, de acuerdo con la información provista por ARCA. El primero de ellos es la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto.
Recaudación tributaria nacional total del gobierno nacional y de las provincias y CABA.
Pero en la lista también está la reducción de importaciones y un mayor nivel de acogimiento a planes de pago, factor que se destacó particularmente en el análisis del primer bimestre del año.
El impacto de la restitución de los certificados y la disminución de las importaciones fue sumamente significativo en los ingresos aduaneros según el reporte de Argañaraz. Como consecuencia de esto, la recaudación específica del IVA proveniente de aduanas (IVA DGA) experimentó una fuerte caída real interanual del 37% solo en el mes de febrero, y del 33% en el acumulado del primer bimestre.
Recaudación tributaria nacional acumulada a febrero de 2026.
Derechos de exportación: Fue el impuesto con la mayor caída general, registrando una baja del 39,6% en febrero y del 40,2% en el acumulado del primer bimestre. En este caso, incidió negativamente la eliminación de la carga tributaria al sector agropecuario.
Derechos de importación: Fue el segundo impuesto con mayor contracción, con una caída del 26,7% en febrero y del 19,6% en el primer bimestre.
Impuestos internos (coparticipados): Mostró una reducción del 16,5% en febrero y del 17,6% en el acumulado de los dos primeros meses del año.
La única categoría de tributo que mostró un incremento en su recaudación en este período fue el impuesto a los combustibles, que subió un 18,8% en febrero y un 8,8% en el acumulado bimestral
El impacto en las provincias
El impacto que tuvo la caída total de la recaudación tributaria nacional (de la cual el IVA es el impuesto principal) en los recursos que se destinan a las provincia implicó una caída real interanual de $476.768 millones durante ese mes bajo análisis.
En el acumulado de los dos primeros meses del año, la recaudación destinada a provincias y CABA registró una variación real interanual negativa del 7,6%. Expresado en moneda de febrero de 2026, esto significó que dejaron de percibir un total de $928.112 millones.
Esta merma en los recursos provinciales está fuertemente influenciada por el desempeño del IVA (neto de devoluciones y reintegros), que tuvo una contracción en su recaudación del 13,6% en febrero y del 12,5% en el acumulado del primer bimestre en términos reales.
La pérdida nacional
Durante el primer bimestre de 2026, la pérdida total de la recaudación tributaria que queda en manos del Gobierno Nacional (Nación) fue de $2.422.790 millones, expresado en moneda de febrero de dicho año.
Esta caída monetaria corresponde a una variación real interanual negativa del 9,3% en los ingresos destinados al nivel nacional durante los dos primeros meses del año.
Por otra parte, los aportes y contribuciones de la seguridad social registraron un descenso real interanual del 5% en febrero y del 4,4% en el acumulado del primer bimestre del año.
Los factores que explican esta disminución son el comportamiento del salario real y la cantidad de empleo formal.
Aunque no se desagrega el monto exacto de pérdida monetaria originada únicamente en la seguridad social, esta merma contribuyó a la fuerte caída de los fondos totales que quedan en manos de la Nación. La porción de la recaudación que se destina al Gobierno Nacional sufrió una caída real interanual del 10,5% en febrero.