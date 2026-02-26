En enero retrocedió 3,6% interanual

La industria en el país suma siete meses de retroceso según el informe de FIEL

Una suba del 2,1% en enero respecto de diciembre sugiere que la caída se desacelera. Hidrocarburos y alimentos son excepciones a la regla, pero las subas no alcanzan para salir de la recesión sectorial.