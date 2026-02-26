La industria en el país suma siete meses de retroceso según el informe de FIEL
Una suba del 2,1% en enero respecto de diciembre sugiere que la caída se desacelera. Hidrocarburos y alimentos son excepciones a la regla, pero las subas no alcanzan para salir de la recesión sectorial.
Las automotrices retrocedieron 3,3% durante 2025 según FIEL.
“El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en 2025 un retroceso de 0,8% respecto a 2024, encadenando tres años de caída. Así, la producción industrial de 2025 resultó un 12,9% inferior a la de 2011 cuando se tuvo el mayor registro de actividad de acuerdo al IPI de FIEL”.
El nuevo reporte de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas es consistente con el último reporte del Estimador Mensual de la Actividad Económica, que si bien reconoció una suba del 4,4% en la economía 2024, lo hizo en un contexto de retroceso fabriL generalizado, con excepción de alimentos y bebidas e hidrocarburos.
Se desaceleró la caída, pero las industrias siguen "en recesión".
Los analistas advierten señales de desaceleración de la caída sectorial, (la actividad mejoró 1,2% desestacionalizada en enero) pero reconocen que “en los meses por venir la emergencia y consolidación de actividades que lideren la recuperación, para dar por finalizada la fase recesiva de la industria que inició en febrero de 2025”.
Los datos del año
Para Fiel, la industria -en el último mes del año- registró una caída de 4,2% en la comparación con diciembre de 2024. “En el mes destacó la contracción interanual de la producción automotriz (-30,9%), junto con una nueva merma de los químicos y plásticos, rama al interior de la cual la producción de neumáticos acumulaba más de dos años de caída”.
La entidad que dirigen los economistas Daniel Artana y Juan Luis Bour expuso que “en el otro extremo, la actividad de las industrias metálicas básicas ‐con avance en acero crudo y productos laminados‐, y la producción de minerales no metálicos tuvieron los mayores avances”.
“En el cuarto trimestre de 2025 la industria tuvo una contracción (5,2%), acumulando dos trimestres en retroceso en la comparación con el mismo período del año anterior, mientras que en la medición desestacionalizada, con una caída del 1,2% respecto al tercer trimestre, se encadenan cuatro trimestres de recorte de la actividad”.
Año contra año, más rojos que verdes en la industria argentina.
Recuerda Fiel que hasta el primer semestre del pasado año, la actividad fabril subió 2,6% en comparación con el bajo nivel del 2024. En la segunda mitad del año pasado “se sumaron turbulencias cambiarias y financieras junto con una mayor incertidumbre pre electoral”.
Análisis por ramas
De 10 ramas industriales medidas por FIEL, cuatro mostraron una mejora en 2025 respecto del 2024, otra igualó el nivel de producción de un año atrás, mientras que las restantes tuvieron una contracción más profunda que el promedio.
“La mayor contracción acumulada en el año la registró la producción de químicos y plásticos (‐9.9%), seguida de la producción de papel y celulosa (‐3.6%), de la de automotores (‐3.3%), de despachos de cigarrillos (‐2.9%) y de la metalmecánica (‐2.7%).
“La producción de insumos textiles igualó (+0,2%) el nivel de actividad de 2024". Mostraron un avance alimentos y bebidas, que acumuló un crecimiento de 3%, seguida de la refinación de petróleo y de la producción de las industrias metálicas básicas que creció 3,2%, y de la de minerales no metálicos que se incrementó 6,5%, en cada caso en la comparación interanual.
Los datos de enero
Más allá del crcimiento desestacionalizado del 2,2% en enero, de acuerdo a información preliminar, la producción industrial registró un retroceso interanual de 3,6% en el primer mes del 2026, "encadenando siete meses de caída en comparación con el año anterior”.
El inicio del año volvió a mostrar una profunda contracción automotriz, al tiempo que la producción de petróleo (+1,6%) y de alimentos y bebidas (+4,7%) continúa exhibiendo mejoras en la comparación interanual.
“Adicionalmente, en enero se moderó la caída de la producción de químicos y plásticos, aunque desde el mes próximo se anticipa el impacto en el nivel de actividad del cierre de una de las principales fábricas de neumáticos”, reconoce el informe.
Las restantes ramas industriales relevadas por FIEL mostraron una caída de la producción en comparación con enero del año pasado.