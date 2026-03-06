Argentina tuvo el segundo peor desempeño industrial del mundo entre 2024 y 2025
En el gobierno de Milei cerraron 2.400 empresas industriales y se perdieron 73.000 empleos en el sector de la manufactura, un 5% del total nacional. En el mismo período, en Santa Fe se perdieron casi 3 empresas por día.
El sector metalmecanico es uno de los mas afectados. El Litoral
Desde que asumió Javier Milei, Argentina tiene el desolador mérito de haberse convertido en el segundo peor país del mundo en actividad industrialdespués de Hungria, como consecuencia de decisiones políticas que indujeron e inducen a la destrucción del aparato productivo nacional en nombre de una libertad de comercio que solo existe en el imaginario de quienes gobiernan.
De acuerdo con un informe difundido en la semana por la consultora Audemus, que lidera el ex ministro de Producción Matías Kulfas, Argentina registra el 2° peor desempeño industrial del mundo entre las 56 economías relevantes de la muestra, superado únicamente por Hungría; en un contexto regional donde Brasil la expandió 3,5% promedio, Chile (+5,2%), Perú (+6,5%) y Uruguay (+3,7%).
Variación de la actividad industrial
En lo que va del gobierno de Milei, de acuerdo con los datos relevados por la consultora, en estos dos años cerraron más de 2.400 empresas industriales, lo que representa un 5% del total de empresas manufactureras argentinas, y se perdieron 73.000 empleos manufactureros.
En Santa Fe las consecuencias de las políticas económicas nacionales están siendo devastadoras para el sector productivo y comercial ya que en la provincia desde noviembre de 2023 se perdieron 2.257 empresas – un promedio de casi 3 por día-, la gran mayoría de ellas en el sector más pequeño y 10.278 empleos, principalmente en la Industria (-7.845), Construcción (-1.022) y Transporte y almacenamiento (-1.041).
Variación de la cantidad de empresas industriales
De acuerdo con un informe difundido por el ex ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri se perdieron 2310 empresas con entre 1 y 10 trabajadores; 26 con entre 10 y 100; 7 con entre 100 y 500 y 2 con más de 500 empleados.
“En Europa, las causas (de la retracción industrial) son identificables y, en parte, exógenas: el shock energético, la competencia china en el sector automotriz y las tensiones comerciales con Estados Unidos. En Argentina, la crisis manufacturera responde a decisiones de política económica doméstica, no puede explicarse por el contexto global ni regional. La crisis es local, tiene causas identificables y responde a una orientación de política económica que el gobierno actual no solo no está revisando, sino que defiende como virtud”, dice el informe.
Las ramas manufactureras que fueron más afectadas fueron las textil e indumentaria, productos metálicos y fabricación de muebles y otras manufacturas, donde se perdieron hasta dos dígitos de empresas que había hasta noviembre de 2023, caídas solo comparable a la que sucedió a principios de siglo en la crisis de la convertibilidad. También fueron en estas ramas de actividad donde más empleos se destruyeron.
El informe de la consultora Audemus va en línea con los resultados del relevamiento de Indicadores Industriales y Expectativas de la UIA que concluyó que el 54,7% de las empresas manufactureras respondió haber vendido menos; el 53,3% haber producido menos; el 22,2% de las firmas registró caídas en el número de empleos y el 30% reportó haber exportado menos.
Estos datos sobre el comportamiento de la economía se dan un contexto donde uno de los pocos sectores que fueron los beneficiados por la política económica de Milei como las finanzas internacionales, que con la especulación financiera obtuvieron ganancias impensables en cualquier otro país, empezaron a cuestionar el funcionamiento de la economía -el jueves Claudio Loser, ex director regional del FMI, dijo que en Argentina “hay mucho carry trade y poca inversión real” – a tal punto que seis bancos internacionales ubicaron a Argentina junto con Turquía como uno de los países más vulnerables del mundo a un shock externo y recomendaron vender los bonos que tienen en su cartera.
Después de las palabras de compromiso sobre los avances en el terreno fiscal que le adjudican al gobierno, el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America (BofA), según publicó el diario La Nación, coincidieron en que el programa económico de Javier Milei “todavía enfrenta fragilidades estructurales que podrían amplificarse si aumenta la volatilidad internacional” como un bajo nivel de reservas, un financiamiento externo costoso, un tipo de cambio que consideran apreciado y una inflación que sigue elevada, pese a la reducción lograda desde 2023.