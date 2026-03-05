Pullaro firmó en Neuquén un convenio para desarrollar infraestructura y logística en el sector del petróleo y gas

En el marco del trabajo iniciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, para que empresas locales puedan ser proveedoras de servicios e insumos en Vaca Muerta, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajó a Neuquén junto a más de 20 industriales para avanzar en acuerdos que posibiliten la promoción del desarrollo industrial sector del petróleo y gas, producción y turismo.
En la oportunidad, el mandatario santafesino firmó un convenio de cooperación con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el objeto de promover el desarrollo de proveedores, capacitación mutua e intercambio de tecnologías. La rúbrica se realizó a las 13 en la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén, Sarmiento 802 de la ciudad capital de la provincia patagónica.
Networking y visita a YPF
La agenda, coordinada por el Centro Pyme-Adeneu de Neuquén, incluye luego del acto un networking con industriales santafesinos y neuquinos, para buscar posibles proveedores para ambas provincias.
Además, el viernes funcionarios e industriales santafesinos visitarán el yacimiento Loma Campana de YPF.
Mesa de Gas, Petróleo y Minería
Al inicio de la gestión, el gobierno santafesino creó la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, que reúne a alrededor de 350 empresas santafesinas que trabajan con el sector.
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ENTRE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Entre EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, (en adelante "LA PROVINCIA DE SANTA FE"), representada en este acto por el Señor Gobernador, Lic. MAXIMILIANO NICOLÁS PULLARO, con domicilio legal en Casa de Gobierno, sita en calle 3 de Febrero 2649 de la Ciudad de Santa Fe, por una parte; y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, (en adelante "LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN"), representada en este acto por el Señor Gobernador, Cr. ROLANDO FIGUEROA, con domicilio legal en calle Belgrano N° 350 de la Ciudad de Neuquén, Provincia del NEUQUÉN, por la otra, y en adelante denominadas "LAS PARTES", ambas con interés recíproco en establecer y desarrollar relaciones de cooperación, y en ejercicio de sus respectivas atribuciones, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación (en adelante, EL CONVENIO), conforme:
CONSIDERANDO
Que LA PROVINCIA DE SANTA FE continúa ejecutando políticas para el desarrollo industrial de las empresas instaladas en su territorio y las que operan en el marco de las actividades de explotación del Petróleo, Gas y Minería. Que, asimismo, dispone de una Mesa de Gas, Petróleo y Minería, creada en el año 2019 entre el entonces Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología de la Provincia, la Federación Industrial de Santa Fe y la Dirección de Asistencia Técnica, la cual tiene como objetivo primordial generar sinergia entre las empresas santafesinas que son, o quieren ser, proveedoras de productos y/o servicios en las cadenas de valor del Oil & Gas;
Que, por su parte, LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, en el marco de las leyes 378 y 3502, se encuentra llevando adelante políticas que propenden al desarrollo industrial, a través de organismos oficiales y en articulación sinérgica con las cámaras y federaciones del sector privado;
Que LAS PARTES comparten el interés mutuo por establecer un Marco de Cooperación, con el objetivo compartido de contribuir a la promoción del desarrollo industrial como actividad económica de interés, propiciando el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua y el intercambio de tecnologías de las industrias en general, y las que operan en el sector del petróleo y gas, producción y turismo; máxime considerando la vocación de ambas Provincias de contar con una conectividad aérea directa que las pueda vincular estratégicamente;
Que, en este marco, EL CONVENIO contribuirá a la implementación efectiva de los planes de ambas provincias y la formulación de políticas que aseguren un desarrollo sostenible y mutuo de las industrias que operan en ambas provincias; desapareciera la necesidad de su cumplimiento, las partes podrán rescindir el presente, comunicando fehacientemente su decisión a la otra parte con una antelación no menor a treinta (30) días. Los trabajos en conjunto que se encontraren en curso de ejecución continuarán hasta su finalización en los términos que hayan sido oportunamente acordados.-
SEXTA: PAUTAS COMPLEMENTARIAS - FIN PÚBLICO: Toda cuestión que se suscitare y no estuviera expresamente contemplada en el presente convenio, por cuanto sus especificaciones, serán resueltas de común acuerdo entre las partes, conforme a las pautas de cumplimiento de fin público perseguido y la buena fe en la cooperación mutua establecida en el presente acuerdo.-
SÉPTIMA: FACULTAD DE SUSCRIPCIÓN: LAS PARTES declaran tener competencia legal y la pertinente facultad para celebrar y firmar el presente convenio en virtud de las respectivas disposiciones legales y administrativas que rigen el funcionamiento de las provincias que representan, y sus debidas autorizaciones.-
OCTAVA: NOTIFICACIONES: A los efectos del presente Convenio, LAS PARTES constituyen domicilio legal y procesal en los consignados en el encabezamiento o donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro, donde se considerarán cursadas y efectuadas cuando sean recibidas por el destinatario.-
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Neuquén, a los 5 días del mes de marzo del año 2026.