Articulación público-privada

Pullaro, junto a empresarios santafesinos, viajan a Neuquén para cerrar convenios y visitar Vaca Muerta

El gobernador santafesino firmará este jueves con su par neuquino, Rolando Figueroa, un acuerdo de colaboración entre ambas provincias y encabezarán un encuentro entre empresarios con la mira puesta en Vaca Muerta, nombre que engloba el mayor proyecto petrolero de la historia del país y en el que hay puestas cifradas esperanzas nacionales e internacionales.