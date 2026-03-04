Pullaro, junto a empresarios santafesinos, viajan a Neuquén para cerrar convenios y visitar Vaca Muerta
El gobernador santafesino firmará este jueves con su par neuquino, Rolando Figueroa, un acuerdo de colaboración entre ambas provincias y encabezarán un encuentro entre empresarios con la mira puesta en Vaca Muerta, nombre que engloba el mayor proyecto petrolero de la historia del país y en el que hay puestas cifradas esperanzas nacionales e internacionales.
Pullaro y 22 empresas santafesinas con destino a Neuquén.
La actividad entre ambos gobernadores corona una larga serie de acciones previas que, del lado santafesino, tiene a un consolidado puñado de empresas que ya son proveedoras de servicios o insumos en Vaca Muerta -y otro grupo que aspira a hacerlo-; y del lado neuquino, están las locales, que ya juegan allí y que buscan asociaciones, por ejemplo, en el rubro metalmecánico, en transporte, en servicios topográficos. Se trata de una agenda que está coordinada por el Centro Pyme-Adeneu de Neuquén.
Por el lado público, es sabido que la gestión Pullaro tiene un consistente trabajo en el área del Ministerio de Desarrollo Productivo –que comanda Gustavo Puccini-, para mostrar tanto la logística santafesina, como el poder de las empresas locales y su potencial en diversos rubros, muchas de los cuales están ligadas o relacionadas con el agro, pero la mayoría con la suficiente capacidad y experiencia como para sesgar su oferta hacia la minería o el petróleo. El gobierno santafesino ha podido aglutinarlas, ordenarlas y darles “vidriera”, tanto a nivel nacional como internacional.
En el caso de los neuquinos, el gobierno las tentará con el Programa “Invierta en Neuquén”, que es una suerte de RIGI provincial que apuntala al gran proyecto petrolero.
La movida público-privada santafesina incluye una visita y recorrida, el viernes, por el yacimiento Loma Campana, que operan YPF y Chevron.
El convenio que rubricarán este jueves Pullaro y Figueroa es de colaboración y de promoción industrial entre Santa Fe y Neuquén, sobre todo, para el sector de las Pymes en Vaca Muerta. Como contraparte de la apertura que hace Neuquén, está el compromiso expreso de Santa Fe de aportar transferencia tecnológica y apoyo.
Vaca Muerta será parte de la recorrida prevista en el itinerario.
Todo ello, en el marco de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de la provincia, que es el clúster de empresas que ya trabajan en el sector petrolero y en la minería. Son unas 350 firmas santafesinas que están inscriptas y que participan. Para dar una muestra de la importancia de esta relación, baste mencionar que la nuestra es la segunda provincia con mayor presencia en Vaca Muerta. Hay camino hecho y hay oportunidades. Y la misión que encabeza Pullaro, y su Ministerio de Desarrollo Productivo, junto con más de veinte empresarios que viajan a Neuquén, apuntala ese proceso y apuesta a potenciarlo.
No hace falta ser un experto en hidrocarburos para entrever que es un sector que pica en punta y que ya aporta importante actividad y divisas al país, que así deja de depender de manera excluyente del modelo agroexportador, que Santa Fe comanda. Dicho en otras palabras: Santa Fe sigue al frente de la producción más relevante, pero está ya presente en la que asoma con más fuerza.
Minería, Gas y Petróleo estarán en breve, hacia 2030, aportando la suma de 30 mil millones de dólares de exportación (hasta hace muy poco importábamos…), que es similar en volumen a lo que representa el sector agroexportador.
El gobernador de Neuquén, será anfitrión.
La presencia santafesina en Neuquén y el buen clima de relaciones y de negocios apuntan a mantener abiertas las posibilidades de inversión en ese negocio, y ello es clave para poder atravesar la lógica muralla de restricciones de la provincia patagónica, que hoy tiene (como Santa Fe con el agro) en su suelo las llaves de un progreso sin techo.
Neuquén tiene un estricto sistema de compre local que apunta a reforzar a las empresas y proveedores propias, pero “acepta” preferencialmente el aporte santafesino en todo lo que necesita para ese desarrollo.
Y hay que decirlo: la gestión de Pullaro, la gente de Puccini (por ejemplo, el área de Industria) del Ministerio de Desarrollo, se han movido muy bien y muy rápido. El convenio que se firma con Neuquén y la posición que le reserva a nuestra provincia, son inéditos.
El Acuerdo (Santa Fe ya suscribió uno con Chubut) se trabajó el año pasado y estaba listo para rodar. Finalmente, se firmará este jueves. Es el tipo de convenios que abre puertas. Y por eso, como parte de la misión comercial, hay un buen grupo de empresarios santafesinos que se sentarán a charlar con sus pares neuquinos para sellar negocios.