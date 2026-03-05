Las relaciones entre Santa Fe y Neuquén: el desarrollo, la logística y exportación

Este jueves, a aproximadamente 1.400 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro estará poniendo su firma a un convenio junto a la provincia de Neuquén para el desarrollo de infraestructura en el campo de petróleo y gas.
El Litoral dijo presente en suelo neuquino con cobertura especial del acuerdo del que formarán parte YPF, a través de Vaca Muerta, y un total de 20 empresas santafesinas. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también estará desde las 13 horas ante el mandatario neuquino Rolando Figueroa.
La jornada coincide particularmente con la conmemoración del Día Nacional del Gas en Argentina, celebración presente en el calendario desde 1945
La relación entre Santa Fe y Neuquén
La llanura santafesina de la región pampeana y lo árido neuquino, con excepción de los tramos de los ríos Limay y Negro, se unen en la necesidad de potenciar uno de los mayores activos argentinos: Vaca Muerta.
Imagen de uno de los pozos de Vaca Muerta en Añelo, Neuquén. Crédito: REUTERS/Alexander Villegas
Neuquén tiene en las manos un as de espadas. Vaca Muerta es una serie de pozos petroleros que tienen alta productividad y que le está dando a la Argentina, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de no depender de importación de gas o combustible, como ha pasado en tiempos no tan lejanos, sino también incluso de exportar.
La reunión y firma de este jueves buscará darle una mayor entidad y un mayor marco regulatorio a algo que ya sucede, que es la presencia de un buen puñado de empresas santafesinas que son proveedoras del yacimiento en actividades como el desarrollo de viviendas, el traslado de personal, colocación de cañerías o diversos estudios. Neuquén favorece a sus propias empresas, pero hay un sinnúmero de labores que requieren otro aporte.
Una plataforma de perforación de Vaca Muerta en Neuquén. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
Santa Fe posee una impronta fabril relacionada inicialmente con el agro, pero con la suficiente elasticidad, capacidad y experiencia como para sesgarla hacia otras producciones, como puede ser la minería o la extracción de petróleo.
El crecimiento de Neuquén, el contexto y sus exportaciones
Las noticias de una guerra en Medio Oriente, que es la zona principal proveedora de petróleo del mundo y con la salida por el estrecho de Ormuz en riesgo, genera expectativa de todo tipo en la Patagonia.
Puntualmente en Neuquén, los medios locales han destacado en sus portadas de la mañana de este jueves el convenio que hizo la provincia indirectamente con el estado de Alemania para proveerlo de 2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) por 8 años, siendo el mayor contrato de exportación de este recurso desde Argentina.
Europa, ya desde la invasión de Rusia a Ucrania, viene observando con buenos ojos el acercamiento comercial a esta región, sumado a las recientes disputas internas por el traslado energético dentro del continente que tienen a otros países como Hungría y Eslovaquia discutiendo con Kiev.
La región patagónica se encuentra en ebullición en este contexto y ha logrado desarrollar una serie de tópicos en el plano urbanístico ante el dinero que “florece” de los pozos de recursos naturales, pero siempre con la necesidad de un complemento logístico y ahí es donde aparecen provincias como Santa Fe. El modelo agroexportador aporta 30.000 millones de dólares en promedio actual todos los años, siendo la principal fuente de dólares para el gobierno nacional. Hacia el 2030 se estima que sólo Vaca Muerta va a estar aportando los mismos fondos o aproximados.