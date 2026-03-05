Pese a un tibio repunte en el último semestre

La economía santafesina cerró el 2025 con saldo negativo del 0,2%

El Índice Compuesto de Actividad Económica (ICA-SFE) registró una variación interanual del -0,2% en diciembre. Aunque diciembre mostró una leve mejora mensual del 0,2%, el balance anual quedó en rojo por bajo consumo masivo y crisis en el sector de la construcción.