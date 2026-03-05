La economía santafesina cerró el 2025 con saldo negativo del 0,2%

El 2025 cerró con señales encontradas en la economía provincial. El informe mensual del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe refleja que la actividad atraviesa una fase de recuperación "incipiente y atomizada".
El Índice Compuesto de Actividad Económica (ICA-SFE) registró una variación interanual del -0,2% en diciembre. Aunque diciembre mostró una leve mejora mensual del 0,2%, el balance anual quedó en rojo por bajo consumo masivo y crisis en el sector de la construcción.
En diciembre de 2025, el nivel del índice se situó en 159,7 puntos, lo que representa un crecimiento mensual del 0,2%. Sin embargo, al comparar este cierre con el mismo mes del año anterior, la economía santafesina se contrajo un 0,2%.
Durante el último mes del pasado año, cuatro de los ocho componentes del índice mostraron variaciones positivas, mientras que los otros cuatro cayeron, aunque con menor intensidad que en meses previos.
El dato más preocupante es la desaceleración sostenida: la provincia comenzó el 2025 creciendo al 6,1% interanual y terminó el año prácticamente estancada.
El mercado laboral y el consumo es parte de la gran paradoja del informe. Por un lado, la demanda laboral (expectativas de contratación) saltó un 16,6% interanual. Por otro lado, los puestos de trabajo registrados efectivos cayeron un 0,1% mensual, acumulando cinco meses consecutivos de tasas negativas en el sector privado.
En cuanto al consumo, vinculado siempre a los niveles de ingresos personales (salarios), las ventas en supermercados mostraron un respiro con una suba del 1,1% mensual en diciembre, cortando una racha de siete meses de caída. No obstante, el sector sigue un 5,1% por debajo de los niveles de diciembre de 2024.
Si se miran los salarios reales: la remuneración al factor trabajo mejoró un 1,2% mensual, lo que explica en parte el leve repunte del consumo en las fiestas.
La construcción continúa siendo el sector más golpeado. El consumo de cemento en Santa Fe cayó un 0,6% mensual y un 3,3% interanual, manteniéndose en niveles históricos muy bajos.
La industria, por su parte, mostró un escenario heterogéneo. Mientras la producción fabril general cayó un 0,3% mensual , sectores específicos como la maquinaria agrícola comenzaron el 2026 con una recuperación del 2,2% mensual en enero. La molienda de soja y girasol, tras meses de récords, sufrió una contracción del 4,3% en el inicio del nuevo año.
De la lectura del completo informe del CES, que dirige Lucrecia D’Jorge y coordina Pedro Cohan, surge que la economía de Santa Fe despide el 2025 en un terreno de transición. Si bien los dos últimos trimestres mostraron variaciones positivas moderadas que sugieren un piso a la caída, la recuperación no es generalizada.
El desafío para 2026 será consolidar el repunte del salario real y reactivar sectores clave como la construcción, para que el crecimiento vuelva a tener la fuerza que mostró a principios del año pasado