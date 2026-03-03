El Gobierno santafesino destinará $1.000 millones para facilitar crédito a MiPyMEs

El Gobierno de Santa Fe presentó este el Convenio de Bonificación de Tasas para MiPyMEs, una herramienta que permitirá acceder a financiamiento productivo con condiciones más competitivas a través del mercado de capitales.
Este martes se presentó un convenio que permitirá a pequeñas y medianas empresas acceder a financiamiento a través del mercado de capitales con tasas subsidiadas, con el objetivo de reducir costos y fortalecer el capital de trabajo.
La iniciativa contempla un aporte provincial de 1.000 millones de pesos destinado a subsidiar tasas de interés en operaciones bursátiles. De este modo, las empresas podrán descontar cheques y otros documentos comerciales en el mercado de valores, obteniendo liquidez inmediata y reduciendo el costo financiero.
En este marco, el presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado, destacó la relevancia de la medida y explicó que “una reducción de tasa le va a permitir, sobre todo a las pymes, tener más aire en ese sentido”.
Curado también planteó un cambio cultural en materia de inversión: “Es un país que siempre nos acostumbramos a hacer las inversiones de capital con capital propio y hay que empezar, todas estas inversiones de capital siempre en otros lados se hacen con el sistema financiero”.
Desde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, su presidente Juan Pablo Durand subrayó el trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema financiero. “Lo más importante de todo esto es que todos los actores con posibilidades de dar financiamiento, aunados trabajando para que las pymes tengan el acompañamiento necesario”, afirmó.
Además, consideró que el contexto exige este tipo de acciones: “Hoy poder darle un acompañamiento a las pymes es trascendente”.
En la misma línea, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, remarcó que la iniciativa “no es solamente un acompañamiento, es un impulso junto con las entidades con una herramienta que surgió de iniciativa de las propias entidades”.
Olivares explicó que el objetivo es abrir nuevas opciones más allá del crédito bancario tradicional: “Lo que estamos haciendo acá es abrir una gran puerta para que ahora la PYME pueda negociar ese financiamiento con una tasa de interés que con este subsidio lo que estamos haciendo es bajarla para hacerla competitiva y accesible”.
El funcionario detalló que el subsidio implicará una reducción de 10 puntos en la tasa, con el objetivo de que el costo financiero quede “igual o por debajo de la inflación”.
A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió la medida como “un hecho histórico para la provincia de Santa Fe”. Según explicó, la herramienta surgió tras una propuesta en una exposición agroindustrial, con la idea de crear un instrumento ágil dentro del mercado bursátil.
“Son créditos que hoy se van a poder tomar hasta 180 millones de pesos por 180 días”, indicó Puccini, y precisó que el cupo inicial de 1.000 millones permitirá alrededor de 8.100 operaciones, todas destinadas a capital de trabajo.
El esquema contará con la participación de entidades bancarias como agentes de liquidez y funcionará en principio como una experiencia piloto. “Es un momento muy propicio, es una herramienta que va a estar solicitada”, concluyó.