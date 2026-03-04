Los complejos exportadores evolucionan entre el RIGI, las retenciones y la apertura
En 2025, cambio de régimen mediante, crecieron litio, oro y el sector petrolero-petroquímico. Automotrices y farmacéuticas exportan acechadas por aperturas y patentes. El campo sigue creciendo a pesar de las retenciones.
La mina Quebrada del Diablo, la primera sección productiva a cielo abierto de la mina de oro Gualcamayo en Jachal, Argentina, dentro de uno de los complejos en crecimiento. Crédito: REUTERS/Lucila Sigal
El relevamiento de las ventas externas según cadenas productivas de la Argentina volvió a destacar el predominio de sectores como el sojero, al que el gobierno no le reducirá más retenciones en lo inmediato, y el petrolero-petroquímico, el del litio o el oro, incentivado por el RIGI.
Como se sabe, las exportaciones argentinas durante el año 2025 alcanzaron US$ 87.111 millones (+9,3% interanual). Más allá de las factura, por volumen de exportación, los cinco principales complejos concentraron gran parte de las ventas externas.
Complejo Soja: Continuó siendo el más importante, con exportaciones por 21.442 millones de dólares, representando el 24,6% del total de las ventas del país.
Complejo Petrolero-Petroquímico: Se consolidó como el segundo en relevancia con 11.772 millones de dólares (13,5% del total), alcanzando un valor récord para la serie histórica 2002-2025.
Complejos exportadores. Año 2025. Crédito: INDEC
Complejo Maicero: Generó 6.660 millones de dólares, lo que representó el 7,6% de las exportaciones totales.
Complejo Oro y Plata: Sumó 4.886 millones de dólares (5,6% del total), logrando también un récord histórico de ventas.
El caso del complejo automotor
Instalado en el centro del debate entre la UIA (“sin industria no hay nación”) y el gobierno de Javier Milei que critica al sector (“fetiche industrialista”, el Complejo Automotor ocupó el tercer lugar con 8.784 millones de dólares (10,1% de participación) en exportaciones, a pesar de haber registrado una leve caída del 2,5% respecto al año anterior.
Sin embargo, al mismo tiempo registró un saldo comercial deficitario de 6.887 millones de dólares en 2025, lo que representó un incremento notable respecto al déficit de 2.070 millones de dólares del año anterior.
Este resultado negativo se explica principalmente por dos factores contrapuestos en el comercio exterior del sector: la referida caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones del 41,4% en las compras externas de este complejo
Complejos más dinámicos
En términos de dinamismo, varios sectores mostraron aumentos significativos según el Indec en sus exportaciones del 2025, en comparación con 2024:
Complejo Porotos: Fue el de mayor crecimiento relativo con un salto del 53,1%, alcanzando los 311 millones de dólares.
Complejo Girasol: Registró un incremento del 49,7% (2.175 millones de dólares), marcando un año récord para el sector.
Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de los principales complejos exportadores. Año 2025. Crédito: INDEC
Complejo Litio: Mostró un fuerte dinamismo con una suba del 42,2% y exportaciones récord de 932 millones de dólares.
Complejos Triguero y Arrocero: Ambos crecieron un 32,0% interanual, con ventas por 3.649 y 280 millones de dólares, respectivamente.
Carne y Cuero Bovinos: Este complejo creció un 24,2%, impulsado principalmente por la carne bovina, y alcanzó un valor récord de 4.727 millones de dólares. Es otro de los que promete dinamismo por los acuerdos de apertura con la UE y Estados Unidos.
Otros sectores con récords
Entre los complejos que alcanzaron niveles máximos de exportación desde 2002 según el Indec está el farmacéutico, que creció un 17,0% (1.361 millones de dólares). Pero es un sector acechado por el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (firmado el 5 de febrero de 2026) con Estados Unidos, que extiende la protección de patentes a empresas multinacionales.
El aluminio también registró una suba del 8,1% (1.202 millones de dólares). Es otro de los rubros en fricción entre el gobierno nacional y Aluar (de Javier Madanes Quintanilla). En su reciente discurso en el Congreso, Milei planteó una tesis económica según la cual la abundancia de recursos energéticos cambiará la geografía industrial del país.
Afirmó que la energía abundante y barata es el "insumo transversal" que atraerá a la industria pesada (petroquímica, siderurgia y aluminio), sugiriendo que la empresa argentina tendrá competencia internacional en suelo argentino.