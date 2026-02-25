Santa Fe supera en 123% la media de juicios laborales en el país según las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo

Santa Fe lidera la litigiosidad laboral en Argentina con 296 juicios por cada 10.000 trabajadores registrados, una cifra que supera en un 123% la media nacional y que es significativamente superior a otras provincias, como Córdoba, donde un trabajador tiene menos de la mitad de probabilidades de iniciar un juicio.
Esta alta litigiosidad tiene un impacto directo en la economía regional: las empresas santafesinas pagan una alícuota promedio de ART del 4,03%, lo que representa un 45% más que el promedio nacional (2,78%) y genera un sobrecosto estimado en US$ 100 millones anuales para el sector productivo
Así lo refleja un informe de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los factores principales que explican esta situación, según la UART, son:
"Hay industria del juicio en Santa Fe, mucha", dijo Pullaro a El Litoral. Foto: Flavio Raina
• El sistema de honorarios de los peritos: Actualmente, los peritos médicos judiciales cobran sus honorarios en proporción al monto de la sentencia o al porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan. Esto genera un incentivo perverso para asignar porcentajes de lesión más altos de los reales, con el fin de aumentar su propia retribución económica.
• Demora en la aplicación de la Ley 27.348: Aunque la norma nacional busca profesionalizar las pericias a través de Cuerpos Médicos Forenses con honorarios fijos, Santa Fe recién inició en 2025 el concurso para conformar este cuerpo y designar a sus primeros peritos oficiales.
• Falta de obligatoriedad efectiva de las instancias previas: El proyecto de reforma que se debate en la Legislatura provincial busca establecer las comisiones médicas como un paso obligatorio previo al juicio, siguiendo modelos de otras jurisdicciones que han logrado reducir la litigiosidad de manera más efectiva.
En el país
El informe detalla la crítica situación del sistema de riesgos del trabajo en Argentina, subrayando un incremento del 6,4% en los juicios laborales durante 2025. Resulta alarmante para la UART que las demandas aumenten significativamente a pesar de que los accidentes y fallecimientos han disminuido drásticamente en las últimas décadas.
Las normas de seguridad laboral suben, los juicios también.
De hecho los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos laborales bajaron un 80%. "Lo que equivale a haber salvado más de 19.000 vidas"
"El ingreso de 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo en 2025 (que equivale a 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos) sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un escenario de extrema tensión institucional y financiera", señala la UART.
El 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en determinadas jurisdicciones.
El fenómeno se atribuye a las fallas en el sistema pericial médico, donde los honorarios suelen estar vinculados al monto de la sentencia. Como solución, las empresas proponen la plena implementación de la Ley 27.348 para profesionalizar las pericias mediante cuerpos forenses con sueldos fijos.
La reforma en la provincia
Cabe recordar que existe un proyecto de reforma parcial al Código Procesal Laboral, impulsado en la provincia de Santa Fe por el diputado provincial José Corral y apoyado por la Federación de Industriales de Santa Fe.
José Corral, impulsor de la reforma en la provincia.
La iniciativa busca corregir lo que califica como distorsiones estructurales que han generado una alta litigiosidad y sobrecostos en el sistema de Riesgos del Trabajo.
Los pilares fundamentales de esta propuesta son:
• Obligatoriedad de las Comisiones Médicas. La reforma propone establecer el paso por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como una instancia obligatoria y previa a cualquier demanda judicial. El objetivo de este paso administrativo es agilizar los tiempos de resolución de los reclamos y evitar que todos los casos terminen directamente en los tribunales.
• Reforma del sistema de pericias médicas. Uno de los puntos más críticos que busca resolver es el "desorden pericial". Los cambios incluyen:
• Desvincular los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan.
• Eliminar el incentivo económico que actualmente tienen los profesionales para asignar lesiones más graves con el fin de aumentar su propia retribución.
• Avanzar hacia la conformación de Cuerpos Médicos Forenses con profesionales que perciban honorarios fijos, garantizando mayor imparcialidad y rigor científico.
• Adhesión efectiva a la Ley Nacional 27.348. El proyecto está diseñado para lograr una integración real con la normativa nacional vigente, siguiendo modelos que ya han resultado exitosos en otras provincias para reducir la litigiosidad. Implica la necesidad de corregir plazos como el de caducidad de 2 años.
Objetivos y beneficios esperados
Según laFederación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y los autores del proyecto, los beneficios de esta reforma serían una reducción de costos para las empresas del orden de los US$ 100 millones al año.
Marcan asimismo una mayor competitividad al bajar la litigiosidad "espuria", según la cual las industrias locales dejan de estar en desventaja frente a provincias como Córdoba.
Por último destacan la celeridad para el trabajador en un sistema más ordenado que permite que los afectados que realmente sufrieron un siniestro reciban su reparación de manera más rápida y justa, sin esperas judiciales innecesarias.