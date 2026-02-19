Corral impulsa la baja de la litigiosidad: “Santa Fe paga 100 millones de dólares más de ART que Córdoba”
En una entrevista con CyD Litoral, el diputado de Unidos respaldó el proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura el jueves 26. Advirtió sobre las asimetrías de costos con Córdoba y el impacto negativo de la industria del juicio en las Pymes locales.
José Corral respaldó la reforma del Código Procesal Laboral. Foto: Flavio Raina
La Legislatura de Santa Fe inició su período ordinario con una agenda de marcado perfil productivo. Para el diputado José Corral, este arranque anticipado representa un "signo de los tiempos". Destacó que, antes del inicio del ciclo lectivo, el cuerpo legislativo ya se encuentra trabajando plenamente en iniciativas clave para la provincia.
En diálogo con CyD Litoral, el legislador vinculó esta dinámica con la impronta de la gestión de Maximiliano Pullaro. Según Corral, el gobernador se encuentra "enfocado en las prioridades que la ciudadanía le encomendó", señalando como ejes transversales a la seguridad, la educación y la obra pública, áreas donde el oficialismo busca reafirmar resultados.
En ese marco, el diputado subrayó los indicadores en seguridad, mencionando que se transitan los dos años con menores índices de violencia. Asimismo, puso de relieve los avances en el sistema educativo santafesino, destacando que en 2025 se superaron los 180 días de clase, un hito que la provincia no alcanzaba desde hacía largo tiempo según su visión.
Otro punto que Corral consideró relevante fue el empeño de los sectores pasivos. "Los jubilados hicieron un gran esfuerzo y ahora se ven medidas que buscan dar sostenibilidad al sistema", afirmó el referente de Unidos.
El debate por la litigiosidad
Con la vista puesta en el jueves 26, el Ejecutivo provincial busca acelerar la reforma del Código Procesal Laboral. Para Corral, el objetivo es "bajar la litigiosidad", entendiendo que los elevados costos no salariales del empleo terminan asfixiando la capacidad de contratación de las Pymes y no se traducen en mejores remuneraciones para el trabajador.
Santa Fe paga 15% más de ART que Córdoba y se registran casi el doble de juicios. Foto: Flavio Raina
El planteo apunta a modificar las reglas procesales para que la instancia judicial sea excepcional. Corral hizo hincapié en las enfermedades profesionales, donde existe una disparidad recurrente entre los dictámenes de las comisiones médicas y las revisiones judiciales, generando una incertidumbre que afecta directamente al sector productivo santafesino.
La comparación con la provincia mediterránea fue una de las definiciones más fuertes de la entrevista. "Tenemos el doble de juicios que Córdoba", sentenció Corral. Explicó que las Pymes locales pagan un 15% más de alícuota de ART, una brecha que resta competitividad a la economía regional y desalienta la inversión en el territorio provincial.
Para dimensionar el impacto, el legislador aportó una cifra alarmante: "En Santa Fe, la estimación es que gastamos unos 100 millones de dólares adicionales por año debido a esta litigiosidad". Para Corral, ese capital debería estar destinado a la inversión productiva o a la mejora de los salarios, en lugar de perderse en los laberintos de la burocracia.
La iniciativa del Ejecutivo se trataría el jueves 26 en la Legislatura. Foto: Fernando Nicola
El rol de los peritos
Un punto crítico de la reforma es el esquema de los peritos. Actualmente, perciben un porcentaje de la sentencia, lo que Corral cuestionó como un "incentivo distorsivo". El proyecto propone que el trabajo profesional no tenga relación con el resultado económico del juicio, garantizando mayor objetividad y previsibilidad en los procesos judiciales.
La iniciativa busca consolidar un cuerpo profesional de peritos dentro del Poder Judicial. "No deben ser elegidos por las partes, sino ser empleados judiciales con criterios unificados", explicó. Este cuerpo especializado actuaría en primera instancia para determinar si se justifica la apertura del proceso, buscando evitar el conflicto innecesario.
La Reforma Laboral nacional
En paralelo al debate provincial, Corral fijó posición sobre la Reforma Laboral a nivel nacional. Se mostró a favor de actualizar una legislación que considera "vetusta" frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de organizar el trabajo. Para el legislador, es imperativo adaptar las normas a la realidad del siglo XXI para fomentar el empleo.
No obstante, el diputado de Unidos marcó matices importantes. Advirtió que, si bien la actualización es necesaria, "hay debates para dar" y ciertos puntos deberían ser modificados para no vulnerar los derechos de los trabajadores. Según su mirada, la reforma debe ser una herramienta de progreso que equilibre la seguridad jurídica con la protección social.
Finalmente, ubicó la discusión dentro del complejo escenario macroeconómico nacional. Sostuvo que, si bien Santa Fe tiene condiciones productivas excepcionales para liderar el crecimiento, requiere de un contexto de estabilidad y de reglas claras que no castiguen a quienes apuestan por la generación de riqueza y empleo genuino en la región.