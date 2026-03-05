Mas de la mitad de las empresas tuvo caídas de ventas y producción
El informe de Indicadores Industriales y Expectativas de la UIA relevó que el 54,7% de las empresas reportó bajas y el 22,2% registró caídas en el empleo. Caen las expectativas para los próximos 12 meses.
La actividad industrial tuvo un notable retroceso en enero de este año. El Litoral
El 54,7 % de las empresas manufactureras de Argentina respondió haber vendido menos (el tercer valor más elevado de la serie) mientras que solo el 13,3% registró aumentos; el 53,3% reportó haber producido menos y solo el 13% más; el 22,2% de las firmas registró caídas en el número de empleos (la mitad recurrió despidió trabajadores ante la menor actividad, e l 41,4% redujo turnos y el 22,9 % implementó suspensiones) mientras que el 26% prevé una reducción para los próximos 12 meses y el 30% reportó haber exportado menos.
Respecto de las causas que provocaron una retracción de las ventas, el 46,1% identificó la caída de la demanda interna como su problema más relevante, seguido por la competencia de productos importados producto de la apertura comercial y la apreciación del dólar que en un año y medio pasó de no ser nombrado a ser una preocupación para 1 de cada 5 empresarios industriales consultados y el aumento de los costos, que hace un año era la preocupación de 4 de cada 10 empresarios.
Estas son algunas de las conclusiones del relevamiento realizado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina en enero de este año que, en casi todos los rubros, mostró una notable desmejora respecto al de octubre de 2025, reflejada claramente en el Indice Monitor de Desempeño Industrial (Indice IDI) que anticipa una caída de la actividad de 7,5 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior y una variación negativa de 5,6 puntos porcentuales comparado con enero de 2025.
Imagen ilustrativa.
En el caso de las Pymes, según el relevamiento de la UIA, el 45,6% de las empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. El 5,4% presentó atrasos en todos los mencionados y las principales consecuencias fueron el pago de intereses y mayores costos financieros (39,8%) y el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento en el corto plazo (38,1%).
En este contexto, el relevamiento de la UIA muestra una reducción de la proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica (47,8% frente al 60,4% del relevamiento anterior de octubre de 2025), en su sector de actividad (41% frente al 57,0%) y en el contexto económico nacional (51% frente al 68,6%).
El martes, la entidad publicó un comunicado con el título "Sin industria no hay Nación" expresó su preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias, donde hay empresas, sobre todo pymes, que están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo.
Matias Kulfas. Crédito: REUTERS/Matias Baglietto
En la semana la consultora Audemus, que preside el ex ministro de Producción Matias Kulfas, publicó un informe que revela que Argentina se ubicó como el segundo país con peor desempeño industrial del mundo entre 2024 y 2025, detrás de Hungría, período en el que cerraron 2.436 empresas manufactureras, un 5% del total país y se perdieron 72.955 puestos de trabajo registrados, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada fue del 57,9%, el mínimo en 10 años (sin contar la pandemia) producto de la apertura comercial indiscriminada, el tipo de cambio apreciado y la falta de políticas industriales activas.