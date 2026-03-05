Día Nacional del Gas: por qué se celebra y cómo trabajarán las oficinas en Santa Fe
Litoral Gas emitió un comunicado oficial donde especifican que sus sedes comerciales permanecerán cerradas. Se mantendrán guardias operativas para urgencias y canales digitales para gestiones administrativas.
El 5 de marzo conmemora la creación de la Dirección General de Gas del Estado en 1945, un hito en la historia energética argentina que impulsó la nacionalización. Foto: Mauricio Garín
Este jueves 5 de marzo, los trabajadores de la industria del gas en todo el país celebran su día, una fecha que recuerda la creación de la Dirección General de Gas del Estado en 1945. Debido a esta efeméride, Litoral Gas confirmó que sus oficinas de atención al público en la ciudad de Santa Fe y en toda su área de concesión no abrirán sus puertas, retomando la actividad habitual el viernes 6.
La fecha tiene una profunda raíz histórica en el desarrollo energético argentino. El 5 de marzo de 1945 se marcó un hito con la nacionalización del gas y la creación de la Dirección General de Gas del Estado. Bajo la gestión del Ingeniero Julio Canessa, se dio el impulso definitivo para que este recurso llegara a los hogares, consolidándose años más tarde con la inauguración del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, uno de los más largos del mundo en su época.
Desde entonces, el 5 de marzo se instituyó como una jornada de reconocimiento para los operarios, técnicos y administrativos que garantizan la distribución del fluido en todo el territorio nacional.
Canales de atención virtual y emergencias
A pesar del cierre de las oficinas comerciales, la empresa recordó que los usuarios pueden realizar trámites, consultar deudas y pagar facturas a través de sus plataformas digitales. Los canales habilitados son:
Sitio Web: litoralgas.com.ar
Oficina Virtual y Chat: Disponibles las 24 horas para gestiones de cuenta.
WhatsApp: 341 779 1429.
Línea Comercial: 0810 444 5427.
Asimismo, se enfatizó que las guardias operativas de emergencia funcionarán con total normalidad. Ante cualquier pérdida de gas o interrupción imprevista del servicio, los vecinos deben comunicarse a la línea gratuita 0800 777 5427.
El comunicado que emitió la empresa.
Un servicio esencial en Santa Fe
La industria del gas representa un pilar fundamental para el desarrollo industrial y doméstico de la provincia de Santa Fe. En una jornada de reflexión y descanso para sus trabajadores, se pone de manifiesto la importancia de una infraestructura que conecta a miles de usuarios y que, año tras año, busca expandir su red hacia las localidades del interior santafesino.