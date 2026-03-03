#HOY:

Por qué este 3 de marzo se celebra Día Mundial de la Audición

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este 3 de marzo una campaña global bajo el lema “Cambia de actitud: toma el mando”. En Argentina, donde rige la detección temprana obligatoria, los especialistas advierten que la pérdida auditiva no tratada afecta la educación, el empleo y la salud mental, costando globalmente casi un billón de dólares al año.

Este martes 3 de marzo, el mundo se detiene para escuchar. Se celebra el Día Mundial de la Audición 2026, una fecha que la OMS aprovecha para lanzar un mensaje directo y disruptivo: la salud auditiva no puede seguir siendo un tema postergado.

La campaña de este año busca empoderar a las personas para que dejen de ver la hipoacusia como un proceso inevitable del envejecimiento o un estigma social, y empiecen a tratarla como una prioridad de salud integral.

El paciente, protagonista de su salud

El lema “Cambia de actitud: toma el mando” resuena con fuerza en los consultorios locales. Ya no se trata solo de campañas gubernamentales; el objetivo es que cada ciudadano asuma la responsabilidad de proteger sus oídos. En un mundo hiperconectado y ruidoso, la exposición a decibeles dañinos en auriculares y ambientes urbanos está acelerando problemas auditivos en franjas etarias cada vez más jóvenes.

El oído interno cumple un rol clave en la estabilidad corporal.El oído interno cumple un rol clave en la estabilidad corporal.

En Argentina, contamos con el respaldo de la Ley Nacional N° 25.415, que garantiza el estudio de detección temprana en recién nacidos. Sin embargo, el desafío que enfrentamos hoy es la continuidad de ese cuidado en la edad escolar y adulta, donde la falta de controles periódicos permite que patologías reversibles se conviertan en discapacidades permanentes.

Un impacto que trasciende el silencio

La pérdida de audición no tratada no es un problema individual, es una crisis de salud pública. Las cifras de la OMS que se difunden hoy son contundentes: el costo global por la falta de atención asciende a 980.000 millones de dólares anuales. Esto incluye gastos en sectores sanitarios, pero sobre todo, el impacto en la productividad laboral y la exclusión educativa.

En nuestra región, los profesionales de la salud advierten que el aislamiento social es la consecuencia más dolorosa. Un adulto mayor que no escucha bien tiende a retraerse, lo que acelera cuadros de depresión y deterioro cognitivo. Por eso, el mensaje de este 3 de marzo es claro: la tecnología auditiva actual —audífonos e implantes— permite una integración plena, siempre y cuando se tome la decisión de consultar a tiempo.

Apple AirPods are displayed during a media event in San Francisco, California, U.S. September 7, 2016. REUTERS/Beck Diefenbach eeuu california san francisco eeuu lanzamiento del Iphone 7 telefono celular Iphone 7 de apple auriculares inalambricos airpodsSe recomienda no usar auriculares a más del 60% de su capacidad por más de 60 minutos al día.

¿Cómo "tomar el mando" hoy mismo?

Para celebrar este día con acciones concretas, los especialistas sugieren:

  • Control preventivo: realizar una audiometría si se nota dificultad para seguir conversaciones en lugares ruidosos.
  • Regla del 60/60: no usar auriculares a más del 60% de su capacidad por más de 60 minutos al día.
  • Protección en el trabajo: exigir y utilizar protectores auditivos en entornos industriales o de obra.
  • Atención a las señales: no ignorar el "tinnitus" o zumbido persistente, que suele ser el primer grito de auxilio del oído.
Llegamos a este Día Mundial de la Audición con la certeza de que el silencio no debe ser la norma. Escuchar es el vínculo primario con nuestros seres queridos y con el mundo que nos rodea. Hoy, 3 de marzo, la invitación es a cambiar la mirada: cuidar los oídos es cuidar nuestra capacidad de conectar, trabajar y disfrutar de la vida.

