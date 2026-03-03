Por qué este 3 de marzo se celebra Día Mundial de la Audición

Este martes 3 de marzo, el mundo se detiene para escuchar. Se celebra el Día Mundial de la Audición 2026, una fecha que la OMS aprovecha para lanzar un mensaje directo y disruptivo: la salud auditiva no puede seguir siendo un tema postergado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este 3 de marzo una campaña global bajo el lema “Cambia de actitud: toma el mando”. En Argentina, donde rige la detección temprana obligatoria, los especialistas advierten que la pérdida auditiva no tratada afecta la educación, el empleo y la salud mental, costando globalmente casi un billón de dólares al año.
La campaña de este año busca empoderar a las personas para que dejen de ver la hipoacusia como un proceso inevitable del envejecimiento o un estigma social, y empiecen a tratarla como una prioridad de salud integral.
El lema “Cambia de actitud: toma el mando” resuena con fuerza en los consultorios locales. Ya no se trata solo de campañas gubernamentales; el objetivo es que cada ciudadano asuma la responsabilidad de proteger sus oídos. En un mundo hiperconectado y ruidoso, la exposición a decibeles dañinos en auriculares y ambientes urbanos está acelerando problemas auditivos en franjas etarias cada vez más jóvenes.
En Argentina, contamos con el respaldo de la Ley Nacional N° 25.415, que garantiza el estudio de detección temprana en recién nacidos. Sin embargo, el desafío que enfrentamos hoy es la continuidad de ese cuidado en la edad escolar y adulta, donde la falta de controles periódicos permite que patologías reversibles se conviertan en discapacidades permanentes.
La pérdida de audición no tratada no es un problema individual, es una crisis de salud pública. Las cifras de la OMS que se difunden hoy son contundentes: el costo global por la falta de atención asciende a 980.000 millones de dólares anuales. Esto incluye gastos en sectores sanitarios, pero sobre todo, el impacto en la productividad laboral y la exclusión educativa.
En nuestra región, los profesionales de la salud advierten que el aislamiento social es la consecuencia más dolorosa. Un adulto mayor que no escucha bien tiende a retraerse, lo que acelera cuadros de depresión y deterioro cognitivo. Por eso, el mensaje de este 3 de marzo es claro: la tecnología auditiva actual —audífonos e implantes— permite una integración plena, siempre y cuando se tome la decisión de consultar a tiempo.
Para celebrar este día con acciones concretas, los especialistas sugieren:
Llegamos a este Día Mundial de la Audición con la certeza de que el silencio no debe ser la norma. Escuchar es el vínculo primario con nuestros seres queridos y con el mundo que nos rodea. Hoy, 3 de marzo, la invitación es a cambiar la mirada: cuidar los oídos es cuidar nuestra capacidad de conectar, trabajar y disfrutar de la vida.