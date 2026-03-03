Efemérides

Por qué este 3 de marzo se celebra Día Mundial de la Audición

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este 3 de marzo una campaña global bajo el lema “Cambia de actitud: toma el mando”. En Argentina, donde rige la detección temprana obligatoria, los especialistas advierten que la pérdida auditiva no tratada afecta la educación, el empleo y la salud mental, costando globalmente casi un billón de dólares al año.