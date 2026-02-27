27 de febrero

Día del Oso Polar: 5 datos sorprendentes y la amenaza que podría extinguirlos

En el marco del Día Internacional del Oso Polar, especialistas advierten sobre la crítica situación de la especie. Aunque su imponente figura fascina al mundo, la pérdida acelerada de su hábitat natural por el deshielo pone en jaque su supervivencia hacia finales de siglo.