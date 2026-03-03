El mundo celebra el Día Internacional del Escritor: un homenaje a la libertad de palabra y el legado literario

Este lunes 3 de marzo, la comunidad global rinde tributo a quienes dedican su vida a transformar la realidad en palabras. El Día Internacional del Escritor no es solo una celebración de la creatividad y la técnica narrativa, sino un recordatorio fundamental sobre la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la creación sin censura en todo el mundo.
El origen de la conmemoración
La fecha fue establecida oficialmente en 1986 por el Congreso Internacional del PEN Club, una organización que nuclea a novelistas, ensayistas y poetas, pero que también abraza a periodistas, historiadores y traductores. Fundada en Londres en 1921 por Catherine Amy Dawson Scott, esta asociación busca promover la cooperación intelectual y el entendimiento entre naciones a través de la literatura.
En el contexto actual, la efeméride cobra un valor cívico: se destaca el rol del escritor como guardián de la memoria colectiva y voz crítica frente a los procesos políticos, económicos y sociales.
Para el lector santafesino, esta jornada tiene un matiz especial. Nuestra ciudad y su zona de influencia han sido históricamente una "cantera" de talentos literarios que dialogaron de igual a igual con los grandes centros urbanos del mundo.
Juan José Saer. Foto: Archivo El Litoral
Nombres como los de Juan José Saer, cuya formación estuvo íntimamente ligada a las páginas culturales de El Litoral, o figuras contemporáneas que continúan nutriendo la identidad regional, son el reflejo de una poética que "pinta" nuestra zona con palabras. Desde los suplementos literarios de antaño, donde firmas locales ilustraban textos de Sábato o Bioy Casares, hasta los actuales festivales internacionales de literatura en la Casa de la Cultura, Santa Fe mantiene viva la llama de la palabra escrita.
Desafíos en la era digital
Hoy, la labor del escritor se expande hacia nuevas fronteras. Más allá del libro físico, la escritura creativa se manifiesta en el periodismo digital, la redacción de contenidos y las plataformas interactivas. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo: conmover, informar y generar reflexión en un mundo saturado de información instantánea.
Celebrar al escritor es, en definitiva, celebrar la condición humana y su capacidad de imaginar otros mundos posibles. En un nuevo aniversario de esta fecha internacional, la invitación es a redescubrir a los autores locales y a valorar el libro —en cualquiera de sus formatos— como la herramienta más potente para la libertad.