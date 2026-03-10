Foto federal en Nueva York: Milei exhibió respaldo provincial para seducir inversiones
El Presidente se mostró junto a gobernadores como señal política hacia el mercado. Los mandatarios provinciales reforzaron el mensaje en redes: “confianza”, “reglas claras”, proyectos en minería, energía e infraestructura.
Milei mostró en Wall Street su “foto federal” para blindar el plan ante inversores.
Tras dejar inaugurada este martes en Nueva York la “Argentina Week 2026”, Javier Milei eligió exhibir el apoyo territorial a su gestión para promover las inversiones. Así lo refleja la foto difundida por la Oficina de Presidencia luego del discurso de este mediodía.
El mandatario se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y acompañado por cinco de los gobernadores que integran la comitiva: Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
La postal busca mostrar músculo político en el inicio de una gira que pretende seducir capitales extranjeros y reforzar que el programa económico no depende solo de la Casa Rosada sino que tiene anclaje provincial sobre los sectores estratégicos que miran los inversores.
Gobernadores presentaron en EE.UU. oportunidades de inversión en sus provincias, buscando fortalecer la confianza de inversores globales en la Argentina.
La convocatoria a los gobernadores fue canalizada por Cancillería y pensada para “reunir a gobernadores de distintas regiones con potencial en sectores estratégicos”. La idea, en términos prácticos, es que las provincias presenten en Nueva York proyectos “invertibles” ante empresarios y fondos globales que miran recursos naturales, energía y logística con lupa.
De esta manera, Milei culminó su participación en el evento. Según indicaron los medios que cubren la actividad en Nueva York, no hubo una reunión a solas con la comitiva. De esta forma, el presidente seguirá su agenda internacional con un viaje a Chile para la asunción de José Antonio Kast acompañado por Karina Milei, y luego de una breve estadía en el país partirá hacia España, para participar en el Foro Económico de Madrid.
Guiños al Wall Street
La comitiva de gobernadores en Estados Unidos no es menor. En total, fueron diez los mandatarios provinciales que integran la delegación que participa de las actividades: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz), que expondrán sobre minería y minerales críticos; y Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), con presentaciones vinculadas a hidrocarburos, gas natural, energías renovables e infraestructura exportadora.
Además, se sumó a última hora el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pero su viaje se enmarcó —según la información oficial— en el programa State to State organizado por AmCham Argentina, con actividades paralelas al Argentina Week. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) habían sido invitados pero los dos gobernadores no viajaron por cuestiones de agenda.
Con el nutrido número de mandatarios acompañando a Milei, el gobierno nacional busca reforzar la imagen de la Argentina ante los inversores de los Estados Unidos, el principal socio estratégico de la administración libertaria, en línea con el pedido instrumentado meses atrás por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, como parte del acuerdo bilateral.
La delegación provincial en Nueva York resaltó el potencial productivo de la Argentina, al acompañar a Milei para captar inversiones en sectores estratégicos como minería y energía.
Luego de la fotografía junto al presidente, los cinco gobernadores tradujeron su participación con su propio relato, a través de publicaciones en sus redes sociales.
Sáenz sostuvo que participó de la apertura “junto a gobernadores de distintas provincias”, donde Milei expuso “ante líderes del sector financiero y corporativo internacional”. El salteño subrayó que “este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo” del país y de las provincias. Y dejó una frase que funciona como tarjeta de presentación: “Salta ofrece confianza, institucionalidad, seguridad jurídica y grandes oportunidades en minería, energía, agroindustria y otros sectores estratégicos”.
Orrego, por su parte, puso el acento en el lugar y en el contenido del discurso presidencial. Dijo que participó del acto de apertura “encabezado por el presidente @JMilei, en el auditorio principal de J.P. Morgan Chase Bank”. Remarcó que el Presidente “destacó el cambio de rumbo de la Argentina, la consolidación de las reformas que están estabilizando la macroeconomía y una invitación a confiar e invertir en nuestro país”. Y cerró con una idea de acompañamiento: “Desde San Juan queremos mostrar el potencial de nuestra matriz productiva, generar nuevos vínculos para la inversión y acompañar ese camino”.
Los gobernadores participaron en rondas de negocios en Wall Street para mostrar el potencial de sus provincias.
Cornejo detalló una escena que el Gobierno nacional busca que quede grabada en la conversación pública: el contacto directo con el mundo financiero. Contó que iniciaron agenda con “un almuerzo y conversatorio organizado por el Council of the Americas” y una “gran convocatoria” que incluyó “14 mesas de trabajo, con entre 10 y 12 participantes cada una, todos interesados en conocer oportunidades de desarrollo en las provincias”. Luego, en su intervención, enumeró sectores: “petróleo, energía, minería, turismo y vitivinicultura”. Y remarcó, ya en el segundo día de agenda, que acompañaron la exposición de Milei “frente a empresarios, CEOs y fondos de inversión”, con un mensaje directo: “Hacerlo en un ámbito como este implica mostrar el rumbo del país directamente a quienes toman decisiones de inversión a escala global”.
Valdés reforzó el enfoque “provincia por provincia”. Dijo que Corrientes tiene “mucho para mostrar al mundo” y que la participación apunta a “presentar el potencial productivo” para “atraer inversiones”. Contó además que participó de un foro en JPMorgan con las exposiciones principales del CEO Jamie Dimon y de Milei, y que hubo paneles sobre “geopolítica, comercio, inteligencia artificial e inversión”. En clave de agenda concreta, el correntino informó que se reunieron con el equipo de “amazo” para avanzar en “herramientas de innovación del Estado”, coordinar un “programa de Entrenamiento de Talentos” y evaluar otros proyectos.
Los gobernadores subrayaron en los encuentros el potencial productivo de sus provincias para atraer inversiones en sectores estratégicos.
En el caso de Sadir no hubo declaraciones oficiales. El gobierno jujeño había comunicado previamente que el motivo central del viaje es “mostrar el potencial minero de Jujuy, especialmente en litio”, con la referencia al “Triángulo del Litio” junto con Salta y Catamarca y el dato de que esa zona concentra “más del 50% de las reservas mundiales”. Sin embargo, el gobernador no realizó declaraciones públicas desde Estados Unidos, en un contexto provincial atravesado por una “fuerte manifestación” policial en reclamo salarial.
Lo que sigue en Argentina Week
El Argentina Week continuará este miércoles 11 de marzo con un programa nutrido. Está prevista la presencia de Luis Caputo y una autoridad de alto nivel del Bank of America (aún por definirse), y luego una entrevista al ministro de Economía junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a cargo de Facundo Gómez Minujín (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America Cono Sur).
Después vendrá un bloque con Federico Sturzenegger, Susan Segal y José Luis Daza, y un “bloque tecnológico” con ejecutivos como Ariel Szarfsztejn (MercadoLibre), Martín Migoya (Globant), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Martín Varsavsky. A la tarde, el sector bancario local tendrá representación con los CEO’s de Macro, Supervielle y Galicia. Y, más tarde, agroindustria con referentes de Bunge Global, Cargill, Bayer, Cresud, GDM y Rioplatense Moderator, moderado por Mariano Bosch (Adecoagro).
El capítulo energético también aparece como pieza fuerte, con nombres como Mark Nelson (Chevron), Harold Hamm (Continental Resources) y Miguel Galuccio (Vista), en una conversación moderada por Daniel González Casartelli. Luego, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) analizarán oportunidades de inversión, moderados por Mariana Schoua (AmCham). El cierre quedará, al igual que la apertura, en manos del jefe de Gabinete Manuel Adorni.