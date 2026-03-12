La Casa Rosada cierra filas en respaldo de Manuel Adorni
Seguidilla de mensajes del Gobierno expresando en señal de apoyo al jefe de Gabinete ante la polémica por el viaje de su esposa como parte de la delegación presidencial a Estados Unidos en el marco del evento Argentina Week.
La plana mayor del gobierno de Javier Milei salió a respaldar a al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras los reproches por el viaje con su esposa a Estados Unidos.
La viralización de una fotografía de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en Nueva York, acompañando a la comitiva presidencial hacia los Estados Unidos, obligó al gobierno a cerrar filas en respaldo del ministro coordinador.
La plana mayor de la administración de Javier Milei salió a pronunciarse este jueves a través de sus cuentas oficiales respecto de la polémica del viaje de la esposa del jefe de Ministros. Los funcionarios se expresaron a lo largo de este jueves en redes sociales sobre el hecho.
Los primeros en manifestarse fueron los hermanos Milei. El presidente y su hermana se expresaron en X respecto a la polémica generada sobre una de las piezas fundamentales de su Gabinete.
El mandatario escribió "Ánimo Adorni"y sostuvo: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian..."
El mensaje de apoyo de Karina Milei.
En tanto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había salido antes a expresar su "apoyo incondicional" al jefe de gabinete de ministros que desde el martes estuvo solo aclarando la situación y se mostró como objetivo de una campaña en su contra de parte de la "basura mediática".
Entre otros ministros que se solidarizaron con Adorni, la jefa de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó una foto con la frase "Siempre juntos" y el ministro de Economía, Luis Caputo, la replicó en las redes con la leyenda "Pero claro".
Pettovello y Caputo también respaldaron a Adorni.
Por su parte, la presidenta del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se sumó a los apoyos, así como el ministro de Defensa, el general Carlos Presti, quien expresó su "respaldo a Adorni y al trabajo que está llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete en una semana clave para la agenda internacional de la Argentina".
También lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos", escribió en sus redes sociales.
Desmentida sobre compras
Asimismo, la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional desmintió la veracidad de una imagen que comenzó a circular en redes sociales en medio del escándalo.
Calificó la fotografía que muestra a Adorni con Angeletti comprando productos en Prada como “creada burda y evidentemente con inteligencia artificial”— se ve al funcionario dentro de una tienda de artículos de lujo observando zapatos y carteras.
La Oficina de Respuesta del Gobierno desmintió que Adorni y su esposa compren en una tienda de lujo.
"La diputada nacional Marcela Pagano compartió una imagen falsa creada burda y evidentemente con inteligencia artificial para montar una operación mediática contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni", publicó la cuenta en X, asegurando que "nada ni nadie va a desviar al Gobierno del Presidente Javier Milei de su objetivo: hacer de la Argentina el país más libre del mundo".
En ese marco, el Gobierno sostuvo que "mientras algunos se dedican a fabricar escándalos artificiales", el Ejecutivo nacional "está trabajando para volver a poner a la Argentina en el foco de los inversores mundiales, después de décadas de aislamiento kirchnerista".
Disculpas por "deslomarse"
Adorni, en tanto, debió explicar por qué viajó a Estados Unidos junto a su esposa y este jueves además pidió disculpas por el término que usó para graficar la situación.
“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde sus redes el funcionario tras haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, para explicar que viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la ‘Argentina Week’.
Señaló que."detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".
Adorni señaló que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente”, sostuvo. Y cerró: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.