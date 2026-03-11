La mesa política del gobierno nacional traza la nueva "hoja de ruta"

Luego del ajetreo y el encadenamiento de leyes emblemáticas aprobadas durante el período extraordinario de sesiones del Congreso, la mesa política de la gestión de Javier Milei se reunirá por por primera vez en el período de ordinarias.
El oficialismo espera hacer valer su volumen parlamentario para avanzar con las reformas estructurales anticipadas por el Presidente, pero deberá convencer a los aliados. El lunes intentarán diseñar una secuencia y ponerla en marcha.
El encuentro está agendado para el próximo lunes en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tiene un objetivo inmediato: comenzar a delinear cuál será la agenda legislativa para lo que resta del mes.
La Casa Rosada tiene especialmente en cuenta la relevancia de los próximos meses, porque considera que será un período clave para consolidar el programa legislativo de la administración de La Libertad Avanza, que apunta a profundizar cambios institucionales, económicos y regulatorios.
Sobre esa hoja de ruta conversarán Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, ministro del Interior; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La reunión también servirá para evaluar el clima político en el Congreso y la viabilidad de los proyectos en discusión, en un escenario en el que el oficialismo necesita sostener acuerdos con sectores de la oposición para avanzar con su agenda de reformas.
Uno será el que establece nuevos parámetros para la financiación de universidades. Otro eje prioritario será el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales, algo que fue adelantado por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Pero también hay en danza 10 proyectos por ministerios, tal como reveló Milei, que busca que durante 2026 el parlamento tenga "el año más reformista de su historia".
Por lo pronto, los presidentes de bloques de la Cámara alta se reunieron este martes por la tarde para avanzar en la organización de una sesión para el próximo miércoles 18 de marzo, en principio, a las 14.
El primer tema a debatir en el recinto de la Cámara alta será la extensión del mandato del juez federal Carlos Alberto Mahiques -padre del flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques- para extender la vocalía por cinco años, la cual ocupa desde 2018 en la Cámara Federal de Casación Penal. El 1° de noviembre, Coco Mahiques cumplirá 75 años.
El pleno del Senado le dará ingreso en el recinto a la prórroga del juez federal y luego deberá ser defendido en la Comisión de Acuerdos antes del pase a la firma. Carlos Mahiques deberá presentarse a la audiencia pública en la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.
El último antecedente de prórroga por cinco años fue el de la jueza Ana María Figueroa, quien se presentó en el Congreso y logró que su pliego se dictaminara, pero no llegó a tratarse antes de cumplir los 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para ejercer la magistratura.
Además del pliego del magistrado, el temario estará comprendido por los acuerdos internacionales dictaminados este martes en el plenario de Presupuesto y Hacienda junto a Relaciones Exteriores y Culto. Se trata del protocolo de enmienda al convenio con el gobierno de la República Francesa, que tiene por objetivo eliminar la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal; y el Acuerdo sobre medidas de eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suscripto junto a la República Italiana.
Finalmente, también estará en el temario de órdenes el proyecto de ley que aprueba el convenio con la República de Austria para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta, el patrimonio, y la prevención de la evasión y elusión fiscal. Este es el único texto de los tres acuerdos que podría quedar sancionado, ya que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 1ero. de octubre del 2024 por unanimidad.
En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei afirmó que este año habrá numerosos paquetes de reformas que se enviarán desde el Poder Ejecutivo. El oficialismo de La Libertad Avanza tiene una masa legislativa notablemente mayor en ambas cámaras y busca aprovechar esa ventaja numérica para poder imponer agenda antes de las elecciones del año próximo.
De todos modos, cada negociación legislativa acarreará su respectiva tensión con los aliados circunstanciales que tiene el Gobierno: más allá de que la agenda política es favorable al oficialismo, habrá momentos en donde los dialoguistas colaborarán en términos meramente transaccionales.
Al día de hoy, hay dos iniciativas que permanecen en los despachos del Palacio del Congreso desde las sesiones extraordinarias y que esperan ser tratadas.
La más conocida es la modificación a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción desde el Senado y que el oficialismo se negó a avanzar por estas semanas porque se le está dificultando conseguir adhesiones. Se trata de una iniciativa que es central para las llegadas de inversiones que Milei quiere que se produzcan.
También está en el tintero la nueva Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno presentó semanas atrás para barrer el que fue ratificado el año pasado por la oposición ante el veto de Milei. La nueva iniciativa libertaria propone una recomposición salarial limitada: tres aumentos del 4,1% cada uno, comenzando en marzo de 2026, y solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo lo perdido entre 2023 y 2024.
Hay iniciativas que ya fueron anunciadas previamente por la Casa Rosada. Sigue pendiente la presentación de las reformas sobre el Código Civil y Comercial, orientadas a limitar compensaciones en expropiaciones al valor de mercado y a exigir el pago previo a la transferencia de dominio, entre otros aspectos. En materia penal, el gobierno impulsará un proyecto con más de 900 artículos para endurecer penas y aumentar la proporción de delitos con cumplimiento efectivo de prisión.
Una de las que ganaría terreno para ser presentadas en breve es la reforma electoral. Todavía resta definir la magnitud de la misma, pero los puntos centrales eran la eliminación de las PASO, la modificación en el esquema de financiamiento de los partidos políticos y la introducción de la opción de lista completa en la Boleta Única Papel (BUP).
Se estudia el sistema de circunscripción uninominal, el mismo que se utiliza en Estados Unidos e Inglaterra; así como cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el cual contribuiría a reducir su cantidad y prevenir aún más los denominados sellos de goma.
Pero no se trata de una reforma que vaya a tener un tránsito pacífico, en la medida en que se percibe como un diseño a medida de las conveniencias electorales del oficialismo, con lo cual no solamente será confrontada por la oposición, sin que también deberá convencer a los aliados.
En el plano internacional, el gobierno busca la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026, alineando el sistema argentino con estándares globales y generando impacto en sectores como el farmacéutico y agroindustrial.
El paquete incluye siete iniciativas sobre tratados de propiedad intelectual y la reforma del Código Aduanero para facilitar la integración de Argentina en los foros de comercio internacional. La nueva legislación de semillas permitirá, según Milei, duplicar la producción de granos hasta 300 millones de toneladas, siempre que se garanticen los derechos de propiedad intelectual.
Hay planes para avanzar en una reforma educativa consensuada en el Consejo de Mayo y que incluiría una declaración de la educación básica como servicio esencial y el reconocimiento del home schooling, entre otros aspectos.
Otros de los temas pendientes es la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector. Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.