Mahiques promete avanzar para cubrir 200 vacantes de jueces

En Santa Fe, de los 11 juzgados bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 6 están actualmente sin magistrado titular: los dos de esta capital (actualmente atendidos por el juez de Reconquista Aldo Alurralde, que en noviembre asumirá en la Corte Santafesina), dos de Rosario, el de Rafaela y uno de San Nicolás, que cae dentro de la misma jurisdicción.