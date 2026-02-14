Buscan reactivar la actividad

El Consejo de la Magistratura define 157 ternas e investigaciones sobre jueces en Argentina

Las comisiones volverán a reunirse en las próximas semanas. En la agenda figuran concursos clave para Comodoro Py y Rosario, además del cierre de la investigación contra el juez Maraniello por abuso sexual. El caso del juez rosarino Salmain, actualmente a cargo de los juzgados federales de Santa Fe.