El Consejo de la Magistratura define 157 ternas e investigaciones sobre jueces en Argentina
Las comisiones volverán a reunirse en las próximas semanas. En la agenda figuran concursos clave para Comodoro Py y Rosario, además del cierre de la investigación contra el juez Maraniello por abuso sexual. El caso del juez rosarino Salmain, actualmente a cargo de los juzgados federales de Santa Fe.
Tras el receso de verano, el Consejo de la Magistratura de la Naciónse prepara para un año de alta intensidad política y judicial. Según confirmaron fuentes del organismo, el objetivo es reactivar el funcionamiento de las comisiones durante las próximas semanas de febrero para llegar a marzo con el primer Plenario del año, donde se buscará aprobar los dictámenes de concursos pendientes y avanzar en expedientes disciplinarios sensibles.
La Comisión de Selección, presidida por María Fernanda Vazquez, tiene 78 concursos en trámite y el desafío de avanzar en la conformación de las ternas de candidatos para cubrir 157 vacantes en todo el país.
El organismo encargado de administrar el Poder Judicial envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el año pasado. La cifra contrasta con la performance de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes.
Consejo de la Magistratura.
La reactivación busca revertir esa situación, y tiene impacto en el ámbito político. Esto porque el Consejo debe definir las ternas para cubrir lugares estratégicos en Comodoro Py: los Juzgados Criminales y Correccionales Federales Nº 6, 9, 11 y 12; cuatro vocalías en los Tribunales Orales Federales (TOCF Nº 2, 4, 5 y 6); y vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte.
Pero la urgencia también se traslada al interior, especialmente a zonas calientes como Rosario, donde se deben cubrir los Juzgados Federales N° 2 y N° 4. Además, se buscará completar las Cámaras Federales de Apelaciones de La Plata, Córdoba, Comodoro Rivadavia y Posadas.
Jueces en la mira
Mientras tanto, la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, tiene en carpeta definiciones inminentes sobre la conducta de magistrados.
El caso más avanzado es el de Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal acusado de acoso y abuso sexual. Se espera que durante febrero la Comisión tome y concluya las declaraciones testimoniales pendientes. Una vez cerrado ese paso, los consejeros estarán en condiciones de dictaminar si envían al magistrado a Jury de Enjuiciamiento.
Otro expediente que se sigue con atención es el del juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Si bien la investigación en el Consejo está muy avanzada, el organismo aguarda una definición procesal clave: la confirmación de su procesamiento penal por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Mientras tanto, Salmain, a quien la Justicia prohibió la salida del país, sigue al frente de su juzgado en Rosario y, además, le fue asignada la subrogancia en el juzgado federal 2 de Santa Fe (que no tiene titular), para cubrir la licencia del juez a cargo Aldo Alurralde, que está de vacaciones entre el 9 y el 19 de febrero. Anteriormente había sido puesto a cargo también del juzgado federal 1 en esta capital, otro que está vacante.
Consejo de la Magistratura.
En paralelo, también avanzan las denuncias contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López.
En este contexto, la Comisión de Disciplina, encabezada por Cesar Grau, enfrenta una carrera contra el tiempo. Según la información pública, hay 144 jueces denunciados y alrededor de 170 expedientes en trámite. El dato que preocupa es la caducidad: cerca de 30 de estas denuncias vencerán este año si no son tratadas a tiempo. No obstante, fuentes del organismo aclaran que un gran porcentaje de estas presentaciones suelen desestimarse in limine por tratarse de meras disconformidades con el contenido de las sentencias, algo que no constituye causal de mal desempeño.
Obras y modernización
Más allá de la pulseada por los cargos y las sanciones, la Comisión de Administración —a cargo de Sebastián Amerio, representante del Poder Ejecutivo— también busca mostrar gestión. Se está planificando la ejecución de obras de infraestructura en el Polo de Retiro (los edificios de Comodoro Py e Inmigrantes), así como en tribunales de Tierra del Fuego, Mendoza, Corrientes y Santa Fe.
Asimismo, el Consejo continúa con el plan de modernización de sistemas, poniendo el foco en la optimización del expediente electrónico, el sistema de gestión de concursos y la transparencia en las estadísticas judiciales.
La grilla de autoridades de las comisiones se completa con Alberto Lugones, quien está al frente de la Comisión de Reglamentación.