A nivel nacional

La Defensora General deja el cargo y aumentan las vacantes judiciales

Cumple 75 años y pidió seguir por otros cinco, pero el Gobierno rechazó requerir al Senado la extensión del mandato. La reemplazará un interino, al igual que en la Procuración. Pese al número de vacantes, el Gobierno no envía pliegos al Congreso, por razones políticas. La crítica situación en Santa Fe.