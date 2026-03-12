Le respondió a Milei

Unión Industrial: “Las descalificaciones hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a atraer inversiones”

En un encuentro con potenciales inversores en Nueva York. el presidente dijo que “quienes defienden a la industria nacional son unos chorros". “Estos agravios debilitan el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, advirtió la entidad.