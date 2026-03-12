Unión Industrial: “Las descalificaciones hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a atraer inversiones”
En un encuentro con potenciales inversores en Nueva York. el presidente dijo que “quienes defienden a la industria nacional son unos chorros". “Estos agravios debilitan el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, advirtió la entidad.
El presidente de la UIA, Martín Rapallini, acompañó al presidente a Nueva York, donde trató de "chorros" a los industriales. El Litoral
La Unión Industrial Argentinaexpresó su “profundo malestar y preocupación” por las declaraciones que el presidente Javier Milei realizó en Nueva York ante unte unos 400 empresarios donde los calificó de “chorros” e insistió que el cierre de Fate fue una maniobra de Javier Madanes para desestabilizar su gobierno, al que acusó de extorsionarlo con despidos masivos si el gobierno no seguía protegiéndolo de la competencia china.
“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, dice el comunicado de la entidad, el segundo en una semana respondiendo a expresiones del presidente; al tiempo que advierten que “cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.
Javier Milei. Crédito: REUTERS/David 'Dee' Delgado
Ante un auditorio de inversores y ejecutivos internacionales, a quienes buscaba interesar para invertir en Argentina, Milei aseguró que su gobierno no es antiempresa pero una vez más trató de empresarios prebendarios a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes acusó de actuar “en connivencia con políticos ladrones” y aseguró que se terminó “la Argentina corrupta”, días después que se difundieran el contrato que lo involucra en la causa Libra y los avances en la que investiga una red de coimas utilizando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
LA UIA, en el comunicado, destacó que “a lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad” donde hay “empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”.
Finalmente, la entidad destacó que Argentina “está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas” donde “los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, lo que hace que “las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino, más aun cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios”.
La disputa entre Milei y la Unión Industrial Argentina, que por segunda semana le pide al presidente respeto y cooperación, hay que ponerla en el contexto de un derrumbe en los niveles de actividad y pérdida de empleo diario donde, ante la previsible falta de resultados del plan económico para el sector productivo, en particular para la industria, y el comportamiento de sus funcionarios más cercanos como Manuel Adorni, escala sus ataques verbales como último recurso porque la batalla cultural es de las pocas herramientas que le quedan para apuntalar su gobierno.