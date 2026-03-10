El Gobierno sancionará a FATE por no pagar los salarios de sus empleados

El gobierno nacional anunció que sancionará a la fabricante de neumáticos por no pagar la segunda quincena de febrero durante la conciliación obligatoria.
El gobierno nacional anunció que sancionará a la fabricante de neumáticos por no pagar la segunda quincena de febrero durante la conciliación obligatoria.
Así lo informó este martes mediante un comunicado el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello informó que inició un sumario contra Fate por el incumplimiento del pago de los salarios de la segunda quincena de febrero, en plena conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
Según el texto, la infracción se encuadra en el régimen general de sanciones por infracciones laborales (Ley 25.212): la multa prevista va del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado, y su graduación dependerá del momento en que se verificó el incumplimiento.
En paralelo a la apertura del sumario, el Gobierno prorrogó por cinco días la conciliación obligatoria que vencía el 11 de marzo, con el argumento de “preservar el diálogo” y evitar que el conflicto escale.
La disputa enfrenta a la empresa con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) desde que Fate anunció el cierre definitivo y la desvinculación de más de 900 trabajadores.
En ese marco, el gremio además acercó a la Legislatura bonaerense una propuesta para declarar de “utilidad pública” la producción y habilitar una ocupación temporal que asegure continuidad productiva.
El anuncio de la sanción llegó con el telón de fondo bien caliente: en la apertura de la Argentina Week en Nueva York, Javier Milei volvió a cargar contra Javier Madanes Quintanilla (dueño de Fate), a quien llamó “empresario prebendario” y acusó de actuar “en connivencia con políticos ladrones”.
En particular, Milei dijo que Madanes “apretó y extorsionó” al Gobierno con la amenaza de “dejar a 920 empleados en la calle” en la previa del debate de la reforma laboral y remató: “nos dijo que lo iba a hacer y lo hizo”.
Del lado de la empresa, argumentaron que a los empleados que aún no acordaron su salida no se les abonó porque “el salario se paga contra la realización de un trabajo” y sostuvieron que la planta está tomada por el gremio; añadieron que ofrecieron un adelanto que no fue aceptado. También señalaron que, de los 920 trabajadores, unos 380 todavía no cerraron su desvinculación, mientras la firma sostiene negociaciones individuales.