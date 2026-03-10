La Paciencia estratégica viene de la Banda Oriental

El reloj de Ernesto Talvi desafía la urgencia de la “inflación cero”

El flamante asesor del equipo de Luis Caputo, "padre de la estabilidad uruguaya", formulaba advertencias meses atrás: la solidez del programa económico corre riesgo si se prioriza la rapidez sobre la coherencia. Su mirada sobre los mercados internacionales y el acuerdo con la UE.