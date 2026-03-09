Marcó abajo del 3% el dato que anticipa la inflación del INDEC

Este lunes se conoció el primer dato oficial local que precede al índice de inflación nacional. Se trata de la estadística de la evolución de precios de la Ciudad de Buenos Aires publicada por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) previo a la que dará a conocer este jueves el INDEC.
El número de inflación para el segundo mes del año en CABA fue del 2,4%. En contraste con el organismo estadístico nacional, el IDECBA ya tiene la formula actualizada al medir la inflación sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la cual se debía implementar en todo el país pero que finalmente sigue con la ENGHo 2004/05 tras la renuncia de Marco Lavagna.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en febrero mostró una desaceleración respecto al 3,1% de enero. De esta forma, el primer bimestre porteño cerró con un alza de precios de 5,7% y la variación interanual fue de 32,4%.
A la espera del dato nacional que llegará este jueves, la expectativa del gobierno es que el IPC no supere al del mes anterior (2,9%) y que marque al menos una décima por debajo, aunque las estimaciones privadas previas muestran una resistencia a la baja.
Detalle del IPC porteño
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se desaceleró al 2,4% en febrero. El impacto más fuerte fue el de los gastos relacionados a la vivienda que aumentaron 5,9%. Por su parte, los alimentos avanzaron 2,9%, 0,3 puntos por encima del nivel general.
Entre los rubros de mayor incremento aparecen los servicios financieros que subieron 5%. También impactaron las subas en equipamiento del hogar (3,1%) salud (3%), información y comunicación (2,4%), y cuidado personal (2,3%). Entre los datos llamativos, se observa una baja de 0,4% en transporte y una estabilidad total en el precio de la indumentaria.
La inflación de CABA se desaceleró en febrero y se ubicó en 2,4% luego del 3,1% registrado en enero.
El informe muestra además que educación avanzó 1,7% y restaurants y hoteles 1,5%, muy por debajo del promedio. Los precios de los bienes en su conjunto subieron 1,9%, mientras que los servicios lo hicieron 3%. Por su parte, los estacionales cayeron 6,5% mientras que los regulados (tarifas de servicios públicos y transporte) avanzaron 4,5%.
Respecto de los alimentos el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.
El dato es favorable al gobierno en función de la inflación nacional que el INDEC dará a conocer el jueves, dado que revirtió la tendencia de los últimos meses.
Estimaciones privadas para el IPC nacional
El dato de inflación de febrero llega con expectativas acotadas del mercado, según el relevamiento REM que realiza el Banco Central, que estimó un 2,7% para el segundo mes del año -un salto de 0,6 puntos porcentuales respecto a lo que habían estimado el mes anterior- con inflación núcleo en 2,5% y un proyectado anual que subió al 26,1%.
En CABA, el principal impulso en alimentos fue en Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Productos lácteos y huevos (1,8%).
En tanto, distintas consultoras coinciden en que el problema que viene mostrando el indicador no es de promedio, sino de composición. En enero, el rubro que empujó fue alimentos. Y en la foto de febrero, indicadores privados sugieren que esa dinámica no desapareció. De hecho, varias estimaciones privadas colocan la inflación de febrero entre 2,8% y 3%.
Equilibra, por ejemplo, estimó 2,9% para febrero, con un empuje fuerte de Regulados (4,8%) —tarifas energéticas y transporte público— y de Alimentos y bebidas no estacionales (3,8%), con carnes (+6,4%) como protagonista. LCG, en tanto, midió que en la primera semana de marzo volvieron a subir carne (1,8%), lácteos (1,6%) y bebidas sin alcohol (3,6%), tres categorías que suelen tener peso específico en la percepción social de la inflación.
Además, el la escalada bélica en Medio Oriente presiona fuertemente sobre el precio del petróleo y, por arrastre, se especula que podría impactar en combustibles, transportes y mercaderías locales. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo al respecto que “el mejor escudo contra un shock externo es tener la casa en orden”, desmarcando a la Argentina de la crisis global. En ese contexto, habrá que aguardar las decisiones que tomen las petroleras, cuyos aumentos podrían trasladarse a los surtidores en las próximas semanas, lo que podría presionar al índice de marzo.