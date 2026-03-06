Modesta mejora en construcción y séptima caída consecutiva en industria al inicio de 2026
Los informes de enero publicados por el organismo estadístico mostraron una leve crecimiento en obras (+1,2% interanual) y un nuevo retroceso en manufacturas (-3,2%), con rebotes mensuales que no alcanzan para revertir la foto anual.
La Construcción logró aguantar el modesto repunte interanual. Foto: Archivo / Flavio Raina.
Al comienzo del año, la construcción sostuvo el leve repunte de final de 2025, mientras que la industria no logra repuntar pese a una relativa mejora mensual. Así lo reflejaron los datos del INDEC difundidos este viernes sobre actividad manufacturera y un crecimiento moderado en el sector de obras.
La construcción inició el año con una variación del 0% respecto a diciembre pero concretó una suba del 1,2% contra enero del año anterior. En cambio, la industria continúa retrotrayéndose y no logra avanzar: en enero cayó 3,2% interanual, encadenando su séptima baja consecutiva en estos términos.
La industria volvió a caer en enero y la construcción mostró una leve mejora.
Los datos en estos rubros muestran un comportamiento dispara con ciertas variaciones mensuales positivas, pero con una actividad económica que no logra recomponerse desde mediados del año pasado y sin señales claras de dar paso a una pronta recuperación.
Industria
La industria manufacturera sigue sin encontrar un piso firme. En enero, el IPI mostró una suba del 3,1% respecto de diciembre, pero en la comparación interanual volvió a retroceder 3,2%.
El retroceso interanual se explicó sobre todo por tres divisiones que arrastraron al promedio general: Vehículos automotores (-25,7%), Maquinaria y equipo (-20,2%) y Prendas de vestir (-20,6%). Son rubros particularmente expuestos a la competencia externa y, según lo relevado, donde las empresas vienen señalando el impacto de la mayor presencia de productos importados como uno de los frenos principales.
Desde julio de 2025 el índice de manufacturas viene registrando bajas interanuales.
En automotriz, la foto sectorial acompañó el mal dato: retracción en ventas internas y exportaciones, con un contexto regional donde los autos chinos vienen ganando peso. Además, la menor actividad de las terminales se traduce en un derrame que no es menor: golpea también la fabricación local de autopartes.
En Maquinaria y equipo, la caída se vinculó a derrumbes en la producción de maquinaria agrícola y de aparatos de uso doméstico —heladeras, lavarropas—, mientras que en textil y vestimenta el escenario de competencia importada vuelve a aparecer como explicación dominante para entender el retroceso.
En tanto, el mes mostró un rebote en los principales rubros. En enero, automotriz subió 7,9% contra diciembre, textil y vestimenta 4,4%, y productos de metal y maquinaria 3%. En series, la producción fue la más alta desde junio del año pasado tanto en la desestacionalizada como en la tendencia-ciclo. Aunque el envión todavía no alcanza para torcer la línea anual.
Construcción
Del otro lado del tablero aparece la construcción. El ISAC registró en enero un crecimiento interanual de 1,2%, pero también mostró una señal de pausa: en la serie desestacionalizada no hubo cambios respecto de diciembre (0,0%). Una recuperación que avanza, pero más lenta. Sin épica.
El indicador de la actividad de la construcción tuvo 0% de variación respecto a diciembre, pero un repunte interanual del 1,2%.
En términos de tendencia-ciclo, el indicador marcó una suba mensual de 0,8%, una señal de continuidad en la mejora, aunque con un ritmo moderado. Venía de un 2025 con crecimiento (según el dato citado, +6,3%), y el inicio de 2026 parece confirmar que el sector sigue en terreno positivo, pero con menos impulso que antes.
El detalle de insumos vuelve a mostrar un patrón de contrastes, típico del rubro: dentro del conjunto, el hormigón elaborado fue el material que más creció en la comparación interanual, con +16,9%, mientras que las cales registraron la mayor caída, con -15%. El promedio mejora, pero no se mueve todo junto.
En el mercado laboral, los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción alcanzaron en diciembre de 2025 los 380.880, con una suba interanual de 3,3%. Sin embargo, el acumulado de 2025 todavía dejó una lectura más fina —y menos festejable—: -0,3% frente al año previo. En cuanto a las perspectivas, la encuesta a grandes empresas del sector para febrero-abril de 2026, la mayoría de las empresas espera que la actividad se mantenga estable.