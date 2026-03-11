Mensaje afuera, discusión adentro

El Gobierno y la industria vuelven a chocar por el modelo económico

En auditorio neoyorquino, Milei volvió a criticar al empresariado local con nombres propios. La UIA repudió las acusaciones, destacando el esfuerzo ante una caída en la actividad económica. Nuevo capítulo de una discusión que comenzó a inicios del año.