El Gobierno y la industria vuelven a chocar por el modelo económico
En auditorio neoyorquino, Milei volvió a criticar al empresariado local con nombres propios. La UIA repudió las acusaciones, destacando el esfuerzo ante una caída en la actividad económica. Nuevo capítulo de una discusión que comenzó a inicios del año.
La industria argentina en la mira de Milei ante las críticas al empresariado local por "proteccionismo" durante los últimos años.
En el corazón financiero global, Javier Milei volvió a las discusiones domésticas. En Nueva York, en el auditorio del JP Morgan, ante financistas interesados en invertir en el país, volvió a poner en escena a la industria argentina, cuestionando la moralidad del empresariado local.
El presidente aprovechó su exposición en la apertura del Argentina Week para apuntar nuevamente contra la producción local que, según su mirada, sostuvo durante años un esquema de “prebendas” con altos costos para el consumidor. Lo hizo con nombres propios —Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla— y con una fuerte frase: “Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) respondió este miércoles con un comunicado de repudio. Planteó que las descalificaciones son “injustas e infundadas”, que agravia a miles de empresas que atraviesan “un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad” y que, además, no ayuda a reconstruir el clima de respeto institucional que miran los inversores.
La polémica se monta sobre un conflicto más largo, que viene desde principios de año en medio de la caída de la actividad, y que se mezcló con discursos presidenciales, declaraciones del ministro Luis Caputo, críticas a sectores como el textil y la siderurgia, y un detonante: el cierre de Fate con casi mil despidos que el Gobierno leyó como una maniobra en la previa del debate legislativo por la reforma laboral.
Críticas desde Nueva York
Durante su discurso en EE.UU., Milei volvió a cuestionar con dureza a quienes defienden el “compre nacional” y las barreras al ingreso de productos importados. “Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, dijo, y enseguida apuntó al encuadre político que, a su criterio, intentaron instalar sus críticos: “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa… algo que nunca se me hubiera ocurrido”.
Desde Estados Unidos, Milei volvió a criticar a la industria argentina. Foto: REUTERS / David Delgado.
El Presidente buscó despegar su ofensiva del estereotipo “anti-privados” y la reubicó como una batalla moral contra la “connivencia” entre empresarios y dirigentes. “Pero tenemos enfrente gente mala y además creativa para el mal”, afirmó. Y endureció: definió a Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios” que se beneficiaron durante años de un sistema de protección estatal. En ese marco, lanzó una de las acusaciones más fuertes del tramo: “Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó, la Argentina corrupta se terminó”, dijo, en la sede del JP Morgan.
En esa línea, rechazó las críticas a la apertura económica de su administración. “Argentina, dado su nivel de ingreso, es el país más cerrado del mundo”, precisó, al señalar que el coeficiente de apertura del país es de alrededor del 28%, cuando, según planteó, debería ubicarse cerca del 93%. “¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están reclamando por cazar en el zoológico y eso se sostuvo por el aparato represivo del Estado”, argumentó al cuestionar a quienes advierten sobre una “apertura indiscriminada” de la economía.
El cierre fue directo y sin matices, con la frase que marcó el tono del discurso ante inversores extranjeros: “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”. Y completó que el Gobierno busca “sacarse de encima” a quienes “usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”.
"Malestar" en la UIA
La Unión Industrial Argentina salió a contestar con un comunicado en el que expresó “profundo malestar y preocupación” por las declaraciones del Presidente. Allí sostuvo que las expresiones son “injustas e infundadas” y que “distorsionan el rol” de la industria en la historia económica y social del país.
La entidad fabril hizo foco en el tejido productivo real, lejos de los nombres que concentraron el discurso presidencial. “A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales —grandes, medianas y pequeñas— que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”, señaló. Y añadió que detrás de cada empresa “hay empresarios, trabajadores y familias” que sostienen el entramado productivo en contextos complejos, “haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”.
El texto fue más allá de la queja y apuntó al efecto político de las palabras presidenciales: “Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.
En medio de la disputa con el gobierno de Milei, Paolo Rocca se mostró con el presidente de Brasil Lula da Silva.
Asimismo, dejó una advertencia de cara a las inversiones que busca el gobierno. “Los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, sostuvo. Y remarcó que “las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino”.
El comunicado agregó un dato político-institucional: “No existe ninguna denuncia ni delito” que involucre a los sectores o personas aludidas, y advirtió que una opinión emitida por “la máxima autoridad del país” adquiere una relevancia inevitable.
Aun con el tono crítico, la UIA cerró con un mensaje de disposición a trabajar: reafirmó su voluntad de continuar articulando con el sector público para una Argentina con “más inversión, producción y empleo”, y subrayó que el crecimiento sostenido “necesita diálogo, respeto y trabajo conjunto”.
Siderurgia, textiles y el capítulo Fate
La disputa no empezó en Wall Street. Los chispazos vienen desde principios de año y se fueron acumulando por capas: discusiones por el costo local, críticas oficiales a la protección, reacción empresarial, y un telón de fondo que la UIA definió como crisis de ventas y actividad.
Primero fue la afrenta contra la siderurgia por el costo de los tubos de acero fabricados en el país tras una licitación para Vaca Muerta que ganó una empresa de India y que derivó en un cruce directo entre Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca.
El sector textil es uno de los más golpeados con el cambio de modelo económico.
Siguió, semanas después, el conflicto con el sector textil, tras cuestionamientos de Caputo por el precio de la indumentaria: “Nunca en mi vida compré ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, había dicho sobre una de las ramas más golpeada ante el cambio de modelo.
La semana pasada en Mendoza, durante la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios, Caputo también se refirió al debate que definió como "potencia industrial vs. modelo aperturista". "¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno de ustedes la Argentina es una potencia industrial?”, planteó el ministro de Economía. Y remató con un diagnóstico político: “El modelo de nuestros últimos 20 años… era prebendario”.
En esa misma intervención, Caputo defendió el rumbo oficial: “Este modelo es eficiente, moral y justo”, dijo. También negó una devaluación: “Devaluar… es bajarles el salario. Los salarios de la Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es devaluando, sino bajando impuestos a nivel nacional, provincial y municipal”.
El capítulo Fate fue un capítulo aparte: el cierre de la fabricante de neumáticos con 920 despidos en la previa del tratamiento de la reforma laboral, fue interpretado desde el Gobierno como una señal deliberada para condicionar el debate. En Nueva York, Milei se refirió a ese conflicto y lo mezcló con su lectura político-financiera, al sostener que el país todavía arrastra el “riesgo kuka”, como cisne negro que encarece colocaciones más allá de 2027. “Cuando fue la elección el riesgo país estaba en 2500 puntos básicos. Hoy está en 550… pero todavía el riesgo kuka… sigue causando daño”, afirmó. Y aseguró que si ese nivel se mantuviera, la economía podría crecer entre 4% y 5% anual, y que con un riesgo país más bajo el crecimiento sería mayor.