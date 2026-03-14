De las faltas al servicio: infractores viales realizan tareas comunitarias en San Jorge

Como parte de una medida que busca transformar la sanción en aprendizaje, el Municipio de la ciudad de Sa Jorge implementó medidas para infractores viales que van más allá de multas económicas. Las sanciones responden a diversas faltas cometidas por conducción irresponsable en motocicleta.
«Necesitábamos algún castigo ejemplificador, algo que duela más que en el bolsillo», explicó el intendente Juan Pablo Pellegrino en diálogo con este medio. Así, además de triplicar los valores monetarios de los castigos quienes transgredan las normas deberán realizar tareas comunitarias.
«Esta iniciativa es parte del régimen especial que ofrece el trabajo como herramienta pedagógica para faltas graves», indicó.
Programa de servicios
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En lugar de limitarse exclusivamente a una sanciones económicas, el Ejecutivo de San Jorge implementó un nuevo programa de servicio a la comunidad para fomentar la conciencia ciudadana y el respeto por las normas de tránsito.
«No sólo triplicamos el valor de las multas para que sea ejemplicadora y que duela al bolsillo, sino que fuimos un poco más allá. Notábamos que quienes tenían facilidad de pagar no tomaban conciencia de las acciones que afectan a terceros y ponían en riesgo la vida propia», deslizó Pellegrino.
Así, desde la semana pasada los infractores comenzaron a realizar diversas tareas de mejora en dependencias municipales y espacios públicos.
«Las personas sancionadas por conducción irresponsable en motocicleta empezaron a cumplir sus tareas comunitarias. Realizaron mantenimiento y pintura en las oficinas del Juzgado de Faltas y del Complejo Vial de exámenes para la Licencia de Conducir», indicaron desde la intendencia.
Objetivos
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Desde el Municipio destacaron que el objetivo principal no es el castigo «per se», sino la reeducación. Mediante las tareas, se busca que haya reflexión sobre la importancia de una conducción segura para preservar la vida.
«Cabe destacar que, una vez cumplidas las horas de trabajo, los infractores deberán abonar la multa económica correspondiente para la restitución de sus vehículos», remarcó el intendente local.
La iniciativa nació en el seno del Gabinete sanjorgense y las sanciones tienen, además un acompañamiento educativo para quienes transgreden las normas de tránsito.
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«A nadie le gusta exponerse a hacer trabajos comunitarias por cometer faltas. No se trata de estigmatizar a nadie, sino de hacerles entender a las personas que sus desobediencias a las reglas de convivencia ciudadana tienen un castigo que deben devolverse a la comunidad en general».
En el Ejecutivo analizaron los efectos de las medidas recientes y catalogaron satisfactoriamente su implementación al notar un descenso de faltas viales.
«Cuando comenzamos a identificar a los conductores de las motocicletas hubo un notable baja de infracciones que antes venían siendo reiterativas», destacó Pellegrino, quien agregó: «Cuando hay un menor que comete una falta son sus padres quienes deben cumplir con las tareas comunitarias», concluyó.