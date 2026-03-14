Preocupación en Barranquitas por un hundimiento y grandes baches en la calzada
Vecinos de Ecuador al 3800 advirtieron sobre el deterioro del pavimento y el riesgo que representa para quienes transitan por ese sector del barrio. Según relatan, el problema lleva décadas y se agrava con el paso de los vehículos.
El deterioro de la calzada complica la circulación vehicular.
Un marcado hundimiento del pavimento y varios baches generan inquietud entre los vecinos de Ecuador al 3800, en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe. Los residentes aseguran que el problema lleva décadas y que con el paso del tiempo se volvió cada vez más visible, afectando tanto la circulación vehicular como el estado de las veredas.
Quienes viven en la zona señalaron en dialogo con CyD Noticias que el deterioro de la calzada continúa avanzando y que hasta el momento no se realizaron trabajos definitivos para solucionarlo. Mientras tanto, el tránsito diario y el paso de vehículos pesados profundizan el daño en el asfalto.
José Luis, vecino del sector, explicó que el hundimiento comenzó hace 30 años y que con el tiempo se fue desplazando dentro de la misma cuadra. Según relató, en algunos sectores los propios habitantes intentaron rellenar el terreno para evitar accidentes.
El deterioro también impacta en las veredas de algunas viviendas cercanas. “Usted fíjese cómo está la vereda, tiene una zanja como de dos centímetros que se ha hundido”, describió.
Dificultades para circular
El mal estado del pavimento complica la circulación diaria en una calle que mantiene tránsito constante. Según los vecinos, la deformación de la calzada y la presencia de piedras sueltas obligan a los conductores a reducir la velocidad o a esquivar los pozos.
Vecinos advierten deformaciones en el pavimento y reclaman una solución.
A la hora de arreglar el problema, "la circulación va a ser el problema, porque esto se tiene que cortar, por lo menos media cuadra o una cuadra entera para arreglarlo”, advirtió José Luis. También señaló que la situación se vuelve más complicada cuando llueve. “El que conoce, cuando hay agua pasa por otro lado. Acá hay pozos y piedras”, explicó.
El vecino también expresó su malestar por la falta de soluciones definitivas. “Han venido, miraron y se fueron”, afirmó.
Deterioro delpavimento
Otro residente del barrio sostuvo que el inconveniente fue advertido en numerosas oportunidades, aunque hasta ahora no se concretaron obras que permitan resolverlo de forma permanente. “Este bache han venido por lo menos 100 veces”, manifestó.
El tránsito pesado agrava el estado del pavimento en la zona.
Según indicó, el origen del problema estaría vinculado a un conducto de desagüe que atraviesa el sector. “Acá hay un desagüe que viene de Guadalupe que pasa para el Salado. Cubre más de cinco metros y se hunde porque no está bien hecho”, explicó.
El vecino advirtió que el deterioro continúa avanzando con el paso de los vehículos. “Se hunde cada vez más. Ese es el problema”, sostuvo. También remarcó que el tránsito pesado contribuye al desgaste de la calzada. “Pasan muchos vehículos pesados por acá porque tenemos varios negocios y es doble mano”, detalló.
Los vecinos, además, señalaron que la profundidad de los baches representa un riesgo, especialmente durante la noche. “Constantemente hay accidentes. Inclusive falleció gente ahí en la esquina por las motos. Porque son profundos y de noche a veces no se ve”, expresó.
Ante este panorama, quienes viven en la zona reclaman una intervención que permita reparar la calzada y evitar que el problema continúe agravándose.