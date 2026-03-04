Se formó un socavón en la Peatonal San Martín y preocupa a comerciantes
Una trabajadora de la zona contó que las tareas comenzaron el viernes con maquinaria pesada y que, tras las lluvias, el sector quedó anegado y con suciedad, mientras esperan precisiones sobre cómo y cuándo finalizarán las obras.
La lluvia agravó el anegamiento y dejó barro en la zona. Crédito: Flavio Raina.
Un socavón de importantes dimensiones se formó en la Peatonal San Martín al 2100, en el corazón del centro comercial de la ciudad de Santa Fe. La situación generó inquietud entre comerciantes y peatones, especialmente por tratarse de una zona de alto tránsito. El pozo permanece vallado, pero aún no fue completamente resuelto.
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, el inconveniente se originó el viernes, cuando se realizaron tareas en la colectora. En ese momento se abrió el sector para reparar un bache que, al iniciar la intervención, se agrandó debido a que el terreno estaba socavado.
Durante los trabajos se detectó además una fuga en una cañería distribuidora de agua, lo que obligó a ampliar la excavación para poder solucionar tanto el problema cloacal como la pérdida en la red de agua.
Comerciantes reclaman información sobre los plazos de obra. Crédito: Flavio Raina.
Las tareas se extendieron durante toda la jornada del viernes.
Elreclamode loscomerciantes
Un comerciante de la zona relató cómo se desarrollaron los trabajos y la falta de información oficial. “Cuándo empezó este el viernes por la mañana vinieron a trabajar. Vinieron con una excavadora, hicieron el pozo, después juntaban y lo cargaban a un camión. Pero sigue sin resolverse, no sé qué van a hacer”, expresó.
Según explicó, quienes estaban a cargo de la reparación no brindaron detalles sobre los plazos ni el alcance de la obra. “No nos comentaron nada, vinieron cubrieron así alrededor, pusieron la cerca y comenzaron a trabajar. Estuvieron todo el día viernes, pero no nos comunicaron nada”, sostuvo.
Impactotras la lluvia
El martes, la lluvia complicó aún más la situación. “Con la lluvia del martes, pasó que se llenó todo de agua, de tierra, dejaron todo sucio”, señaló el comerciante.
El socavón permanece vallado en plena Peatonal San Martín. Crédito: Flavio Raina.
Si bien afirmó que no percibieron una caída en las ventas, reconoció que la presencia de maquinaria pesada en una zona pensada para el paseo genera preocupación. “Acá es la peatonal hecho para que la gente pasee y vinieron con máquinas, el camión, camionetas y bueno, sí, seguramente eso sea producto de las maquinarias pesadas”, agregó.
Por el momento, el sector continúa cercado y a la espera de que se complete la reparación definitiva y la reconstrucción de la superficie.