Cayastá: reparaciones provisorias para recuperar la transitabilidad tras el socavón

Tras el socavón que obligó a desviar el tránsito en la zona de Cayastá, se realizaron reparaciones provisorias junto a Zona IV San Javier. Taparon el bache y se trabaja para recuperar la transitabilidad con mayor seguridad.

Recomiendan circular con precaución mientras continúan controles y tareas complementarias.
La situación vial en la zona de Cayastá sumó este viernes una actualización clave: se concretaron reparaciones provisorias para recuperar la transitabilidad luego del socavón que había complicado la circulación y obligado a implementar un desvío.

Las tareas se realizaron en coordinación con Zona IV San Javier y apuntaron a restablecer condiciones mínimas de seguridad para quienes transitan por el sector, mientras se evalúan pasos posteriores de mayor profundidad.

Reparación provisoria y “bache tapado”

Según lo informado, la intervención de emergencia consistió en trabajos para estabilizar el punto crítico y permitir el paso con mayor normalidad. En ese marco, se tapó el bache que se había generado en el tramo afectado.

Ruta Provincial 1 en Cayastá: reparaciones provisorias y calzada recuperada tras el socavónLa intervención se ejecutó junto a Zona IV San Javier y permitió tapar el bache del sector crítico.

La solución es provisoria: el objetivo inmediato fue recuperar la transitabilidad y reducir el riesgo, mientras continúan las tareas de control sobre el estado del suelo y el comportamiento del sector intervenido.

Qué cambia para el tránsito y qué recomiendan

Con el arreglo provisorio, se busca que la circulación pueda sostenerse sin las demoras y maniobras forzadas que habían marcado los últimos días, aunque se recomienda transitar con precaución y a baja velocidad.

Ruta Provincial 1 en Cayastá: reparaciones provisorias y calzada recuperada tras el socavónRealizaron reparaciones provisorias para recuperar la transitabilidad en la zona de Cayastá.

En la zona se mantiene el monitoreo y, ante cualquier cambio por condiciones climáticas o nuevas deformaciones del terreno, podrían aplicarse ajustes en la operatoria vial hasta completar una reparación definitiva.

