Cayastá: reparaciones provisorias para recuperar la transitabilidad tras el socavón

La situación vial en la zona de Cayastá sumó este viernes una actualización clave: se concretaron reparaciones provisorias para recuperar la transitabilidad luego del socavón que había complicado la circulación y obligado a implementar un desvío.
Tras el socavón que obligó a desviar el tránsito en la zona de Cayastá, se realizaron reparaciones provisorias junto a Zona IV San Javier. Taparon el bache y se trabaja para recuperar la transitabilidad con mayor seguridad.
Las tareas se realizaron en coordinación con Zona IV San Javier y apuntaron a restablecer condiciones mínimas de seguridad para quienes transitan por el sector, mientras se evalúan pasos posteriores de mayor profundidad.
Según lo informado, la intervención de emergencia consistió en trabajos para estabilizar el punto crítico y permitir el paso con mayor normalidad. En ese marco, se tapó el bache que se había generado en el tramo afectado.
La solución es provisoria: el objetivo inmediato fue recuperar la transitabilidad y reducir el riesgo, mientras continúan las tareas de control sobre el estado del suelo y el comportamiento del sector intervenido.
Con el arreglo provisorio, se busca que la circulación pueda sostenerse sin las demoras y maniobras forzadas que habían marcado los últimos días, aunque se recomienda transitar con precaución y a baja velocidad.
En la zona se mantiene el monitoreo y, ante cualquier cambio por condiciones climáticas o nuevas deformaciones del terreno, podrían aplicarse ajustes en la operatoria vial hasta completar una reparación definitiva.